Archivo - Desfile del Pride - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid defiende la adquisición de un fondo bibliográfico LGTBIQ+ para las bibliotecas municipales y "dar cumplimiento así a la ley".

Es una de las enmiendas, casi 200, una de ellas a la totalidad, que el principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid ha presentado al proyecto de presupuestos de 2026 presentado por el equipo de José Luis Martínez-Almeida.

Además plantean un bonolibro para apoyar a las librerías de Madrid, una iniciativa pensada para las familias vulnerables, ha explicado la portavoz de Hacienda en Más Madrid, Sara Ladra.

Ya en clave de reequilibrio territorial, Más Madrid propone recuperar el programa Madrid Labora, tanto en los distritos sures (6 millones) como en el resto de los distritos (3 millones) para llevar a cabo programas de formación y empleo dirigidos a personas desempleadas, con una especial atención a la población joven.

"Esto es lo que significa gobernar para la gente: vivienda digna, servicios públicos fuertes, ciudad limpia, movilidad sostenible y apoyo real a quien trabaja y emprende. Almeida ha elegido su bando, nosotras elegimos el de las madrileñas y madrileños y vamos a pelear cada euro de este presupuesto para demostrarlo", ha defendido Sara Ladra.