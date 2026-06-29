Más Madrid defiende la nacionalidad para nietos del exilio y acusa a Ayuso de querer "elegir quién vota y quién no"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba la reforma del Reglamento de la Cámara para introducir la huella legi - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha defendido que el Gobierno de España otorgue la nacionalidad a los nietos del exilio para "repararlos" y ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de querer "elegir quién vota y quién no".

Lo ha expresado este lunes en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de que la dirigente madrileña haya alertado de que funcionarios y cónsules estarían "haciendo algo ilegal" si dan la nacionalidad española "a quien no la merece". "No hay Ley de Nietos que oculte que España necesita reiniciarse", ha asegurado, en alusión a la Ley de Memoria Democrática.

La líder de la oposición en la Cámara regional ha recalcado que los nietos de los exiliados "habrían nacido en España si no hubiera sido por el golpe de estado y la dictadura franquista", por lo que ha justificado que el Estado les "reparare y otorgue" la nacionalidad al tener "derecho histórico y democrático".

"A la derecha le encanta pedir elecciones, pero le da miedo que la gente vote. Dicen que confían en las encuestas, pero están buscando cualquier excusa para denunciar un fraude en caso de que pierdan, que es exactamente igual que lo que hizo (Donald) Trump cuando perdió en 2020", ha censurado Bergerot.

En este sentido, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha subrayado que "a la gente como Ayuso le gustaría elegir quién vota y quién no" y ha puesto como ejemplo su rechazo a la regularización extraordinaria de personas migrantes.

"Si vives en España, tienes derecho a que se te reconozca la residencia. Y si eres descendiente de exiliados españoles, tienes derecho a que se te reconozca la nacionalidad. La democracia se hace más fuerte cuando incluye a más gente, no cuando la excluye", ha zanjado.