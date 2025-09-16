Más Madrid denuncia que la Comunidad "se inspira" en sistemas de digitalización de Israel y esta niega la colaboración

Archivo - El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, en un encuentro en mayo de 2025 con la directora de la Misión Económica en España y la asesora de Innovación y Comercio de la Misión Económica de la Embajada de Isr - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha denunciado este martes que la Comunidad de Madrid "se inspira" en sistemas de digitalización del Gobierno de Israel, mientras que el Gobierno regional ha negado mantener colaboración institucional al respecto.

Este cruce de declaraciones se ha producido este martes en la Comisión de Digitalización de la Asamblea de Madrid, donde la consejera delegada de la Agencia para la Administración Digital regional, Elena Liria Fernández, ha dicho que el Ejecutivo autonómico "no mantiene colaboración institucional con el Estado de Israel en materia de transformación digital".

Así lo ha expresado como respuesta al diputado de Más Madrid, Fernando García, quien ha preguntado en la sesión por la valoración de la región sobre "la colaboración institucional" con Israel en esta materia.

El representante autonómico ha apreciado esta cooperación en una reunión en la que participó el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, en la Embajada del país en mayo y junto con la asesora de Innovación y Comercio de la Misión Económica de Israel en España.

López-Valverde definió entonces la reunión como una "valiosa oportunidad para compartir la visión" de la región sobre digitalización y conocer "los modelos de éxito que se están aplicando en otros países" en este sentido.

En cambio, para el diputado de Más Madrid, no se puede "analizar esta reunión como un mero intercambio técnico", porque el modelo israelí de digitalización "está muy ligado a la ocupación militar, la vigilancia masiva, la represión y el asesinato de civiles palestinos".

"Si la comunidad habla de una digitalización para mejorar la vida de los ciudadanos, pero al mismo tiempo se inspira en un modelo construido sobre represión, apartheid y violencia, hay algo que no cuadra", ha censurado.

En un comunicado publicado tras la reunión, la Comunidad explicó que se había conversado sobre "alianzas para potenciar la competitividad del sector digital, aprovechando el talento, la inversión y los avances tecnológicos de ambas partes".