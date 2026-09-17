Más Madrid dice que Ayuso no "merece una residencia oficial" sino "un juicio por corrupta"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno de Ayuso se enfrenta hoy a las preguntas de la oposición sobre la reciente polémic - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no "merece una residencia oficial" sino "un juicio por corrupta" por haberse "comprado un aticazo con el dinero de todos los madrileños en frente de la casa de su madre".

Así lo ha lanzado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante la sesión de control del Pleno de este jueves, que está marcado por la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, para informar de las operaciones patrimoniales de Planifica Madrid, empresa que compró el ático de 6,3 millones de euros.

"El ático va a ser un chicle que se le va a pegar hasta el final de su carrera política. Da igual que ponga la cabeza de su consejero encima de una bandeja y usted lo sabe", ha espetado la portavoz regionalista.

Bergerot ha advertido a Ayuso que "ni siquiera sus votantes" han "creído" sus explicaciones "porque son todo mentiras" y ha incidido en que merece acabar en los tribunales porque "es corrupción" vender "el presupuesto de la sanidad madrileña a Quirón".

Ante ello, Ayuso ha instado a Bergerot a "dar un paso para ser coherente" y decir estas acusaciones "en un micrófono de un comunicación" y así hablarían ambas "en los tribunales".