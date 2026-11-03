Más Madrid dice que "cuesta entender" el desalojo de Sol tras anuncio de sus promotores de levantar la acampada

Operarios limpian la Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado este martes que "cuesta entender" el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol después del anuncio de sus promotores de levantarla, y ha pedido investigar si durante la actuación se utilizó gas pimienta, tal y como han denunciado los integrantes de la protesta.

"A falta de conocer más detalles, entiendo por lo que se ha publicado que los promotores de la acampada ya habían advertido de que iban a levantar esta acampada", ha señalado en declaraciones a los medios frente a la Audiencia Provincial de Madrid, en las que ha apuntado que el "objetivo político" de la protesta ya se había dado por concluido.

Maestre ha reclamado, en todo caso, que cualquier actuación de este tipo se lleve a cabo con criterios de "proporcionalidad". "Creo que es algo a investigar si efectivamente se ha utilizado gas pimienta y, repito, que en todo caso el uso de la fuerza tiene que ser siempre proporcional", ha subrayado.

Las declaraciones de producen después de la detención de dos personas por desobediencia y resistencia en el desalojo de las 334 personas que permanecían en la acampada, en un dispositivo integrado por 220 agentes de Policía Nacional y 180 de Policía Municipal, además de bomberos y servicios sociales.

La Delegación del Gobierno ha defendido la intervención como una medida de "último recurso" que se desarrolló "sin disturbios ni episodios de violencia", después de que la protesta perdiera su carácter reivindicativo inicial.

En este sentido, la portavoz de Más Madrid ha resaltado el papel desempeñado por este movimiento surgido en Sol tras el desahucio de Maricarmen Abascal. "La acampada y el movimiento de vivienda en Madrid y en España ha cambiado la historia de nuestro país", ha afirmado Maestre, quien ha considerado que ha supuesto "un punto de inflexión" para poner de manifiesto que el precio de la vivienda y la especulación están haciendo "la vida cada vez más difícil a las familias trabajadoras en Madrid".

CRÍTICAS A ALMEIDA POR LAS PERSONAS SIN HOGAR

Por otro lado, Maestre ha reprochado además al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haber hablado "mucho" sobre lo que ocurría en la acampada y "muy poco" sobre las personas sin hogar que habían terminado pernoctando en ella.

"Hemos oído mucho a Almeida hablar de lo que sucedía en la acampada de Sol, muy poco de por qué en la acampada de Sol empezaban a vivir y a pasar la noche las personas a las que Almeida tendría que estarles dando un techo", ha censurado.

La portavoz de Más Madrid ha relacionado esta situación con los precios "desbocados" de la vivienda en Madrid, con "la especulación", que "campa a sus anchas" y con que el Ayuntamiento de Madrid "no hace su trabajo" a pesar de que "tiene competencias exclusivas en la gestión de las personas sin hogar y de las necesidades sociales".

En este sentido, cabe recordar que el primer edil sostuvo anteriormente que los servicios sociales no podían intervenir mientras continuara la acampada y aseguró que, si se levantaba, Samur Social acudiría a atender a las personas sin hogar.