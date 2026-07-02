Más Madrid dice que directora de GC deberá "asumir responsabilidades" si son ciertos los delitos que se le imputan

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, deberá "asumir responsabilidades" en el caso de que se demuestren ciertos los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia que percibe el juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, y que le han llevado a imputarla.

"Si se demuestra de lo que se le está acusando es cierto, yo creo que es incompatible con ejercer ese cargo", ha planteado la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea tras el Pleno extraordinario que ha aprobado la ley del concebido no nacido.

Bergerot ha recalcado que el respeto a la presunción de inocencia es "el pilar del Estado de Derecho" y ha pedido que se "investigue todo lo que se tenga que investigar".

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, acordaba esta mañana citar como investigados tanto a González como al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

Así se desprende de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Pedraz concluye que existen indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por parte de estos dos altos cargos de la Benemérita.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP habían solicitado la imputación de González y Llamas. A quien no imputa el magistrado es al anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, pedido por los 'populares', al considerar que no existen indicios en su contra.