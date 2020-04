Más Madrid dice que Ifema es "síntoma del fracaso y tapadera propagandística" de Ayuso ante la "falta de camas"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, ha afirmado este miércoles que el hospital temporal de Ifema es "síntoma del fracaso" y "tapadera propagandística" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ante la "falta de camas" que existe en los hospitales.

En el Pleno especial que está celebrando el Parlamento regional, García, que ha compartido el tiempo con su portavoz autonómico, Pablo Gómez Perpinyà, ha aseverado que los recortes en la Sanidad madrileña en las últimas décadas han sido "históricos y estructurales". "No tienen un presupuesto histórico, sino prehistórico. Nuestros recursos están mermados. Ustedes han recortados pero también el Ministerio, que durante el Gobierno de Rajoy disminuyó los recursos un 20 por ciento", ha manifestado.

La diputada errejonista ha recriminado a Ayuso que critique al Estado por la gestión de la pandemia cuando el Ministerio de Sanidad tiene mil funcionarios y la Consejería 80.000. "Somos la cuarta Sanidad española con menos profesionales públicos. Los profesionales han estado solos en esta crisis, hemos tenido que montar un chat para organizarnos. Han cerrado en tres años 40 camas de UCI. Han construido 11 hospitales, 11 pelotazos urbanísticos y han reducido en 200 las camas, dos Ifemas por el camino", ha denunciado.

"Ifema habrá maravillado a sus directores de márketing pero es el síntoma de su fracaso. No hubiera sido necesario abrirlo si no hubieran cerrado tantas camas. Las ONG iban a abrir camas pero no les dejaron porque querían abrir Ifema, desmantelaron el pabellón de Leganés y no aprovecharon el de Alcalá. Ifema es su gran tapadera propagandística. Tiene tres hospitales en Madrid que son más grandes que Ifema y no se siente orgullosa de ellos. Por ejemplo, el Hospital 12 de Octubre ha duplicado sus camas y no le han dedicado ni un minuto", ha denunciado García.

Asimismo, ha preguntado a la presidenta autonómica que si en su Boletín epidemiológico señalaba que la "tormenta" ya estaba en Madrid en febrero por qué no hizo entonces las compras de material de protección, por lo que niega que la Comunidad "espabilizara a España", como ha dicho Ayuso.

"Usted lloró en la catedral. Compartimos todo su dolor. Queremos creer que sus lágrimas fueron sinceras porque necesitamos creerlo. En esta crisis no solo se ha sociabilizado la invulnerabilidad y el miedo, sino también el apoyo y la solidaridad. Todos hemos llorado por la impotencia y la rabia, por dejarnos atrás a muchos compañeros, por ver a los familiares por un teléfono", ha señalado

"Lloramos los que más cuando nos quedamos con camas de UVI cuando usted dijo que no estábamos colapsados. Lloramos dos semanas eternas con listas de espera para entrar a la UVI. Lo que hemos vivido en los hospitales lo lloraremos años como sociedad", ha relatado la diputada, que ha vivido la crisis como médica anestesista.

"ABANDONE LA CAMPAÑA EN LA QUE LE HA METIDO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ"

La portavoz de Sanidad de Más Madrid ha señalado que la intervención de esta mañana de Ayuso "no ha estado a la altura". "Al parecer, los éxitos han sido solo suyos y los fracasos del resto. Esto me parece irresponsable e irreal. No puedo volver mañana al hospital diciendo a los trabajadores que la Comunidad no ha hecho nada mal y que es culpa la tiene una izquierda sectaria", ha lamentado.

"Le pido que abandone la campaña que le ha metido Miguel Ángel Rodríguez. Anteponga su papel de presidenta que al de militante del PP. Le pido que no haga lo mismo que en el 11M y en la lucha contra ETA, que se arrojan los fallecidos. Porque si no teníamos que abrir el debate absurdo para ver en qué libreta apuntamos los miles de mayores fallecidos en residencias. Nosotros no vamos a bajar al barro de culparles de esta pandemia", ha dicho.

Mónica García cree que los ciudadanos y los profesionales que han luchado contra esta crisis no se merecen que Ayuso "haya pasado la mitad de su discurso hablando de Sánchez y la izquierda y no de su gestión". "Nos ha acusado de no ir a los hospitales y yo he estado todos los días. Queremos que cambien las estructuras corroídas de la Comunidad. Hay que diagnosticar de dónde venimos. Pensar que el drama se han dado al margen de un modelo social es un engaño. La política no puede paralizarse en la ignorancia y desconocimeinto. Necesitamos poner un pie en la realidad", ha afirmado.

La parlamentaria de Más Madrid ha acusado al PP de utilizar durante dos décadas Madrid como "laboratorio neoliberal" de sus políticas.

"Hacían gala de sus políticas neoliberales que ahora han guardado en su cajón. Ni una receta de liberales de casino nos va a sacar esta crisis. Lo de liberar el suelo es una broma de mal gusto. El 'Tenemos la mejor Sanidad del mundo' les ha servido como escudo de las ineficiencias que hemos denunciado. Hemos sufrido 6.000 millones en sobrecostes, cláusulas abusivas y mordidas, una deuda de mil millones con las privatizaciones y hospitales construidos en manos de fondos buitre. Nos hemos dejado por el camino el equivalente a un millón de estancias en la UCI. Si lo hubiera puesto en vez del lucro para el beneficio común", ha detallado

"Y si no tenemos los muertos en las calles como en Nueva York es porque la Marea Blanca impidió a Lasquetty parar el modelo de Estados Unidos. Año tras año, la Sanidad se colapsa con la gripe. Y año tras año negaban el colapso y votaban que no a las enmiendas a los presupuestos que podían aliviarlo", ha concluido su intervención Mónica García.