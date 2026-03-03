Más Madrid dice que plan plurianual "pospone la amenaza de la asfixia" a universidades y reclama de nuevo el 1% del PIB

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado este martes que el plan plurianual consensuado entre la Comunidad de Madrid y los rectores de las universidades públicas "pospone la amenaza de la asfixia" financiera, pero ha insistido en reclamar de nuevo que se les destine el 1% del Producto Interior Bruto (PIB).

"Más Madrid lleva años señalando que un plan de financiación plurianual a cinco años es la condición mínima para corregir el abandono presupuestario de las universidades madrileñas, pero el que presenta Ayuso no es una solución estructural para las universidades madrileñas", ha trasladado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Entiende, además, que este acuerdo es fruto directo de la movilización de los campus madrileños que "primero forzaron la retirada" de la Ley de Enseñanzas Superiores Universidades y Ciencia (LESUC) promovida por el exconsejero del ramo Emilio Viciana y que ahora "obliga" a la presidenta a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a firmar este marco plurianual.

Este nuevo modelo de financiación plurianual elaborado por el Gobierno regional contempla 14.790,7 millones de euros en el periodo 2026-2031. En total, se estima que las seis universidades públicas madrileñas dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad.

De los casi 14.800 millones de financiación previstos hasta 2031, un total de 12.294,6 millones (el 83%) llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos, siendo la primera vez en la historia que las universidades cuenten con una propuesta de financiación plurianual.