Más Madrid dice que las sanciones de Israel contra Díaz y Rego son "una medalla que llevan con orgullo

Archivo - El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Fernández Rubiño, interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 28 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha asegurado que las sanciones que ha anunciado Israel contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego, son "una medalla que llevan con orgullo".

Lo ha expresado este lunes al inicio de su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad, celebrado en el Palacio de Cibeles, después de que el presidente, Pedro Sánchez, haya anunciado el embargo de armas por ley a Israel y la prohibición de entrada a quien participe en el genocidio.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido de forma inmediata al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza anunciado por el presidente, denunciando que es un intento por "distraer la atención" de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra Díaz y Rego.

"Cuando Israel contesta amenazando a nuestras ministras Sira Rego y a Yolanda Díaz por haber participado en estas medidas y por haber marcado una clara guía moral en este aspecto, esto merece el honor y es un motivo de orgullo para nosotros. El ataque de los genocidas siempre será una medalla que llevaremos con orgullo", ha expresado Rubiño.

A su vez, el portavoz en funciones de Más Madrid ha vuelto a condenar "una vez más" el "terrible genocidio que está sufriendo el pueblo de Gaza a manos de un genocida como es Netanyahu" y ha pedido "acabar con la impunidad y poner a los responsables ante la Corte Penal Internacional".

"Nosotros, viendo lo que está ocurriendo, los 60.000 asesinados que van ya, la hambruna que se ha desatado este verano, le preguntamos, señor Almeida, si usted condena el genocidio de Gaza. Porque seguimos oyéndole llamar antisemitas al de enfrente, criticar a los que queremos parar esta barbaridad, pero no es usted capaz de condenar el genocidio en Gaza y tiene hoy una oportunidad de oro", ha censurado.