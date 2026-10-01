Más Madrid dice que si se permite desahuciar "padres, madres, hijas y abuelas" hay que "desobedecer y cambiar la ley"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado este jueves que si se permite desahuciar "padres, madres, hijas y abuelas" hay que "desobedecer y hay que cambiar la ley" y ha advertido de que las medidas del 'Decreto Maricarmen' son "solo un comienzo".

Lo ha planteado al portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, en su intervención en la sesión de control a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno de la Asamblea un día antes de que el Congreso vote la convalidación de los dos reales decretos de vivienda impulsados desde el Ejecutivo central como reacción al desahucio de Maricarmen, de 87 años, y la reacción popular.

"Lo que se vota mañana en el Congreso va a hacer realidad lo que hasta hace solo unos días todos, también el PSOE decían que era imposible", ha planteado, al tiempo que ha afirmado que de convalidarse ambos --cuestión que no tiene asegurada el Ejecutivo central-- se van a " parar los desahucios en Madrid, se van a acabar las estafas del alquiler en Madrid y se van a aplicar las prórrogas del alquiler en Madrid".

Ha afirmado que este viernes los partido van a "quedar retratados" y ha planteado una disyuntiva: "hay que elegir estar o con los buitres o con la gente".

La portavoz ha afirmado que estas medidas de vivienda recogidas en los decretos son fruto de la acampada en la que "mucha gente se ha dado cuenta del poder que tiene cuando se junta y ha dicho 'hasta aquí'".

"Porque si el sistema permite desahuciar a una mujer de 87 años después de pagar el alquiler toda su vida, el sistema está roto", ha proseguido. Es precisamente en este pago de la renta en el que ha incidido para criticar a Ayuso, a quien ha acusado, además, de reirse de Maricarmen "preguntándose que a qué edad se puede dejar pagar el alquiler".

Ha espetado a la presidenta que la "diferencia" entre Ayuso y Maricarmen es que la mandataria autonómica trató de "comprarse un aticazo de lujo con el dinero de los demás" mientras que Maricarmen "no ha dejado de pagar religiosamente el alquiler durante 70".

"Usted que quería ver la casa de su madre desde la terraza de su aticazo y ahora le toca ver una acampada por la vivienda en frente de su despacho de la Puerta del Sol. Bendita juventud", ha loado.