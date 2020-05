Más Madrid duda de que no haya plenos de distrito por carencia técnica si miles de españoles se reúnen telemáticamente

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha cuestionado que en mayo no se vayan a convocar plenos en los distritos, después de que el Gobierno municipal de PP y Cs atribuya la decisión a las carencias técnicas que los imposibilitan, cuando "a diario miles de españoles mantienen por medios telemáticos todo tipo de reuniones, trabajan y se relacionan".

"No entendemos que el Ayuntamiento de Madrid no sea capaz de hacerlo posible. El problema no es técnico sino político. No hay voluntad política de dotar de transparencia y participación a las Juntas de Distrito a pesar de lo imprescindible que resulta en estos momentos contar con organismos públicos cercanos al día a día de la gente", ha traslado Murgui a Europa Press.

El próximo 29 de mayo el Palacio de Cibeles celebrará su primer pleno de carácter ordinario. No será la primera vez que los portavoces de los grupos y un reducido número de ediles volverán a reencontrarse físicamente, como ya lo hicieron el pasado 17 de abril en el pleno extraordinario dedicado a la actuación municipal ante la crisis del coronavirus. El resto de los concejales de la Corporación seguirán la sesión, como ya hicieron, por medios telemáticos.

EL GOBIERNO PLANTEABA PLENOS PRESENCIALES

Sin embargo, en la última reunión del comité de crisis el Gobierno municipal trasladó a la oposición que no se retomarían este mes los plenos de distrito, únicamente las juntas de portavoces, como en abril. Desde el área de Coordinación Territorial, con Silvia Saavedra al frente, han explicado a Europa Press que los grupos de la oposición no aceptaron la propuesta del Ejecutivo de celebrar plenos presenciales en los distritos con el 50 por ciento de los vocales vecinos y respetando la proporcionalidad de los grupos.

Alegan que no es posible realizarlos telemáticamente en los distritos porque "no se disponen de los medios técnicos que permitan ordenar las votaciones y el debate", unas "limitaciones técnicas" heredadas del anterior mandato y que están intentando solventar.

"La implementación de este sistema en 21 distritos, con posibilidad de hasta cinco sesiones simultáneas, requiere un esfuerzo de asistencia técnica que ahora mismo es complicado tener", aseguran las mismas fuentes del área, que se basan en un estudio previos sobre los medios de los distritos.

57 EDILES CON ORDENADORES CORPORATIVOS FRENTE A 600 VOCALES SIN ELLOS

El área de gobierno remarca que en las juntas "no se tienen ordenadores corporativos por parte de los más de 600 vocales vecinos", además de ser algo que "no es comparable con el Pleno de Cibeles, donde son únicamente 57 concejales, todos con ordenador coporativo y asistencia por parte del organismo autónomo IAM".

Ante esto, el concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha indicado que las juntas de portavoces en los distritos propuestas por el Gobierno municipal ante la no celebración de plenos "no cuentan con ninguna validez democrática, ni transparencia, ni garantías de ningún tipo" dado que no son más que "una conversación informal que nada tiene que ver con la recuperación de la institución municipal".

El edil ha resaltado que no existen informes técnicos que impidan la celebración de los plenos de distrito y que se recojan actas de las reuniones, unido al seguimiento telemático de las sesiones y la participación de los vocales vecinos y a los representantes de los Foros Locales y más cuando "a diario miles de españoles mantienen por medios telemáticos todo tipo de reuniones, trabajan y se relacionan por estos medios".

"No están dispuestos a dar la palabra a los que se están dejando la piel en ayudar a sus vecinos a salir adelante poniendo en marcha redes de apoyo mutuo para llegar donde no llegan los Servicios sociales", ha lanzado Murgui, que ha recordado las palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, cuando insiste en que de ésta se saldrá "con más democracia". "Es muy cierto, también en el Ayuntamiento", ha remarcado el concejal de Más Madrid.

EL PSOE PIDE PLENOS TELEMÁTICOS EN FASE 0

Desde el Grupo Municipal Socialista el concejal Ramón Silva ha recordado a Europa Press que ya se le remitió una carta a Almeida instándole a que se celebrasen plenos telemáticos en los distritos durante esta fase cero para ir avanzado, a presenciales, una vez que también se vaya saltando de una fase a otra.

Silva señala que el pleno extraordinario de este jueves en el Palacio de Cibeles, en el que se aprueba la Medalla de Oro al pueblo de Madrid por su comportamiento y resiliencia ante la pandemia del coronavirus, será semipresencial, por lo que no entienden las razones que llevaron al Gobierno municipal a plantear sesiones presenciales en los distritos como única vía para convocarlos.

En una comunicación remitida a la delegada Saavedra, los socialistas llegaron a proponerle que si las dificultades técnicos estaban relacionadas con el voto, ellos estarían de acuerdo en celebrar plenos telemáticos "sin votación, sólo con comparecencias y preguntas". También reclaman los socialistas que devuelvan la voz a los Foros Locales.