Más Madrid espera que los tribunales acaben con los "métodos mafiosos" del jefe de Gabinete de Ayuso

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid espera que los tribunales acaben con la "impunidad" y con los "métodos mafiosos" de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha trasladado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de conocerse que ha sido citado a declarar por presunta revelación de secretos al filtrar datos de periodistas.

"Cuando todo el entorno de Ayuso se pasa el día en los juzgados es que muy limpio no está ese entorno ni ella (...) Insultos a quien no le ríe las gracias a Ayuso, amenazas a los medios que no se someten al Partido Poblar y represalias contra los periodistas que se atreven a publicar informaciones incómodas para Miguel Ángel Rodríguez y su jefa", ha lanzado Bergerot.

La portavoz parlamentaria ha afirmado que Rodríguez "tiene que responder por sus actos" y confía en que el proceso avance y concluya en una "condena rotunda" para "uno de los personajes más tóxicos de la política española".

Concretamente, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 25, ha citado a declarar el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por filtrar supuestamente datos de dos periodistas.

Así consta en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, en el que la jueza cita al jefe de Gabinete de la presidenta regional en calidad de denunciado por el PSOE.

Además, la magistrada acuerda librar oficio a la Unidad adscrita de Policía Judicial de esta sede judicial para que se proceda a la práctica de gestiones tendentes a la identificación de los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas de Ayuso, los días 18 y 19 de marzo de 2024.

La denuncia fue presentada en enero de 2025 por el PSOE por un presunto delito de revelación de secretos al datos personales de dos periodistas. Según la denuncia, el jefe de gabinete de Ayuso habría obtenido esos datos personales, nombres y fotografía, "de un policía nacional que pertenece a la escolta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había identificado a los periodistas el pasado 19 de marzo, cuando estos acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso.