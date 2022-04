Más Madrid evalúa ir a tribunales por contratos de emergencia con los que empresarios "pusieron el cazo forrándose"

El Gobierno municipal les contestó hace escasas semanas que "no había ningún contrato judicializado"

El grupo municipal de Más Madrid evalúa ir a los tribunales "porque hay caso" con los contratos de emergencia en Funeraria y con los que algunos empresarios pudieron "poner el cazo forrándose" en lo peor de la pandemia con el dinero de la ciudadanía.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha anunciado que hoy registrarán la petición de un Pleno extraordinario en el plazo máximo de quince días porque el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "tiene que dar la cara", además de registrar la petición de un consejo extraordinario de administración en Funeraria. El consejo ha sido anunciado por el entorno de la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, para este lunes.

La Fiscalía Anticorrupción investiga dos de los tres contratos adjudicados en la última semana de marzo de 2020 a una empresa radicada en Malasia para que llegara material sanitario a la capital como mascarillas, test de anticuerpos y guantes, avanza 'eldiario.es'.

"En lo peor de la pandemia había algunos intentando aprovecharse, forrarse, con la desgracia ajena, con un contrato de emergencia del Ayuntamiento de 11 millones para material sanitario a finales de marzo y primeros de abril de 2020, cuando los intermediarios-comisionistas se llevaron 6 millones de dinero público, de los impuestos, que se ha ido a los bolsillos de un puñado de empresarios desalmados. No hay nada más deplorable que la actitud de ponerse el cazo de forrarse ellos", ha denunciado públicamente.

"Tengo muchas preguntas para Almeida y las tiene que responder de forma inmediata, por ejemplo, qué supo de este caso y cuándo lo supo? ¿Quién le informó de este caso? ¿Cuándo supo que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando esta comisión de 6 millones de euros?", ha enumerado Maestre.

"¿POR QUÉ NO ACTUÓ?"

También quiere saber "cuándo se enteró y por qué no actuó para defender los intereses del Ayuntamiento; por qué el Ayuntamiento no se personó en esa causa para recuperar los seis millones de euros presuntamente perdidos de los madrileños; por qué no informó al Pleno, al consejo de administración; por qué mintió cuando Más Madrid le hizo una pregunta sobre si existía un contrato de emergencia judicializado en el Ayuntamiento".

"A una pregunta por escrito de Más Madrid al Ayuntamiento hace menos de tres semanas (el 18 de marzo) se contestó que no había nada y que no había ningún contrato judicializado, que no teníamos nada de lo que preocuparnos. Fue una mentira porque tienen la obligación de contestar con la verdad a las peticiones de información de la oposición", ha remarcado.

"HAN VOLADO 6 MILLONES DE DINERO PÚBLICO BAJO LAS NARICES DE ALMEIDA"

Más Madrid someterá a "una segunda ronda de análisis exhaustivo toda la contratación de emergencia del Ayuntamiento porque han volado seis millones de euros no sólo bajo las narices del gobierno de Almeida sino sin que el gobierno de Almeida los persiga porque no ha habido ninguna acción posterior para recuperarlos, ninguna querella contra los empresarios".

"El gobierno de Almeida ha dejado volar esos millones, no ha contado a nadie que había perdido 6 millones de dinero público y han tratado de ocultar y tapar este caso", ha alertado la portavoz de Más Madrid, que ha avanzado que el equipo jurídico está evaluando acudir a los tribunales porque creen que "hay casos y hay que perseguirlo".

Rita Maestre ha asegurado que Más Madrid no permitirá que "se pierda un solo euro de dinero público" y ha exigido "explicaciones inmediatas al alcalde Almeida, quien firma el contrato como último responsable de la Funeraria". "Tiene que dar la cara" y explicar qué pasó con esos empresarios "que ponen el cazo en las fiestas y en los saraos de los políticos", siempre "dispuestos para las fiestas pero nunca dispuestos a arrimar el hombro si no es para sacar una buena tajada", ha insistido.

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN "POR WHATSAPP"

Fuentes del Gobierno han precisado a Europa Press que "estos contratos se aprobaron en el consejo de Funeraria Municipal los días 23 y 25 de marzo de 2020 por todos los grupos". Entre marzo y julio de 2020 se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos ellos remitidos al Tribunal de Cuentas.

Ante esto, Maestre ha contestado que "los consejos de administración se hacían por entonces por WhatsApp". "Ese era el nivel de información que tenía la oposición", ha ironizado, después de insistir que como grupo municipal ellos fueron "leales" y estuvieron "a la altura ofreciendo al Gobierno todo el apoyo en un momento complicado".

"Es quien gobierna quien recibe las llamadas, es quien gobierna por qué le dijo sí a este empresario y no a otro, cómo eligió este contrato, qué relaciones previas tenían con él y qué hizo cuando descubrieron que este empresario se llevó un montón de millones por el camino. Es quien gobierna quien tiene que dar explicaciones y no tratar de esconderse bajo excusas", ha reivindicado Maestre.