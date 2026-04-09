Más Madrid exige a Albert una disculpa pública tras su "falta de humanidad absoluta" con el pueblo gitano

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, una disculpa pública tras su "falta de humanidad absoluta" con el pueblo gitano en el Pleno de la Asamblea.

Así lo ha trasladado este jueves en los pasillos de la Cámara la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, acompañada por el diputado Samuel Escudero, autor de la pregunta que ha motivado el choque con la Comunidad.

Concretamente, Escudero ha denunciado la discriminación del pueblo gitano en los tanatorios de Madrid --utilizando una experiencia propia-- y la consejera le ha respondido acusando a su formación de discriminar "sistemáticamente", tras haber lamentado que el diputado hubiese tenido esa experiencia de exclusión.

En su réplica, la consejera ha acusado a la formación de discriminar a todo el que no piense como ellos, entre los que ha listado a los objetores de conciencia de aborto y eutanasia o a aquellos que quieren educar en religión católica a sus hijos. Esto motivó la salida de diputados de Más Madrid del hemiciclo.

Ante ello, Escudero ha explicado que su voluntad era exponer su caso y la "práctica sistemática" de negación de velar a los fallecidos de familias gitanas en los tanatorios. "Una práctica sistemática que se está dando en los últimos meses y que está siendo demoledora", ha lanzado tras apuntar que lo que esperaba de la titular de Economía era "humildad, acercamiento" y buscar "soluciones conjuntas".

En cambio, Escudero ha afirmado que se le ha quedado grabada una parte de la consejera, concretamente cuando, en medio del rifirrafe y las críticas de Más Madrid, ha afirmado que estaba "contestando a la pregunta" formulada. "Yo lo que no puedo es dar solución a un problema", añadía a colación. Ante ello, el diputado de Más Madrid ha preguntado "para qué están" los miembros del Gobierno regional, "para qué gobiernan".

Bergerot, por su parte, ha enfatizado en que el Ejecutivo regional tiene "una responsabilidad" para "evitar que haya antigitanismo en cualquier institución madrileña". "En uno de estos peores momentos nos hemos encontrado por parte de la consejera Rocío Albert en este caso, es la crueldad en esas palabras de que aquí no están para resolver problemas", ha lanzado.

La portavoz ha pedido que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, diga "para qué está aquí si no es para resolver problemas" y ha deslizado que "para lo único que están es para seguir chupando del bote".

"Esto no es la pérdida de un familiar en el caso de Samuel Escudero y su familia, No es una pérdida en el caso de otro compañero una semana después, Abraham Jiménez, en la semana de enero del 2026. Es la discriminación que sufre el pueblo gitano en Madrid. Y no podemos estar tranquilos hasta que esto esté resuelto", ha zanjado.

La formación ha explicado que están trabajando ante estos casos de discriminación en tanatorios también desde el Ayuntamiento de Madrid y ha indicado que exigirán que se abra una investigación porque "no es un caso particular ni dos casos particulares, sino lo que le ocurre a centenares de miles de madrileños".

LA INTERVENCIÓN DE ESCUDERO

Esta mañana en el hemiciclo Escudero ha pedido a los diputados ponerse en la piel de una persona que acaba de perder a un ser querido y que trata de lograr una plaza en un tanatorio pero que cada uno con los que se ponen en contacto dicen que no hay espacio disponible.

"Dos horas después de perder a su hijo dos horas después de arrastrar el alma por un pasillo y llega una frase de boca de los propios trabajadores que congela el alma que si hay salas disponibles pero que no nos la dan porque son gitanos. Esto lo viví yo", ha trasladado visiblemente emocionado y con la voz entrecortada.

Escudero ha afirmado que esta situación la viven "cientos de familias gitanas en los tanatorios de Madrid" en los que, además, ha afirmado que cuando sí les dan una sala siempre son "las no reformadas, las salas para gitanos".

"Yo les pregunto si acaso nuestro dolor vale menos si acaso nuestros muertos valen menos si acaso la lágrima de una madre gitana vale menos. Porque señorías en el momento en el que unas lágrimas de una familia por despedir a sus hijos molestan más según qué sitio no están fallando las instituciones estamos fallando como seres humanos", ha rematado.

Ante ello, Albert ha trasladado que siente "mucho que haya tenido esa situación" pero que su respuesta iba a la pregunta registrada sobre planes de no discriminación. Ha sacado pecho de los más de 60 cursos específicos sobre igualdad de trato y no discriminación.

"Lo que nosotros no vamos a hacer es convertir a la administración en una cadena de cursillos ideológicos", ha lanzado. Ha acusado a la izquierda de llenar la formación con carga "ideológica" con cuestiones como "ponerse gafas violetas o ejercicios para reescribir la Historia".

"Nuestra formación es una formación seria, útil, como les he dicho, centrada en las discriminaciones que existen de verdad, no en adoctrinar a los funcionarios. Porque además, su grupo no está en condiciones de hablar", ha proseguido.

La titular madrileña de Economía ha hecho referencia a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y su juicio --del que fue absuelta-- por presunta profanación de capilla de la Universidad Complutense de Madrid en 2011 durante una protesta.

"Discriminan sistemáticamente a todo el que no piensa como usted. Discriminan al que piensa que puede decidir una objeción de conciencia en un tema de aborto o eutanasia. Discriminan a las víctimas del terrorismo, igualándolos a los verdugos a los que blanquea Bildu. Y discriminan a las familias que quieren estudiar, por ejemplo, religión católica", ha proseguido Rocío Albert, quien cree que esa es su "igualdad de trato", "proteger al que piensa" como la izquierda y a quien no, "discriminarlo".