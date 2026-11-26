Rita Maestre y Emilio Delgado mantienen un encuentro con vecinos afectados por la venta de viviendas sociales de una entidad bancaria en Vicálvaro - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, abra una mesa de negociación y que el Consistorio intervenga para evitar que los vecinos de un bloque de viviendas sociales en Vicálvaro pierdan sus casas tras su venta por parte de una entidad financiera a fondos de inversión.

Durante un encuentro este jueves con los vecinos afectados en la avenida Gran Vía del Este, al que también ha acudido el cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Madrid, Emilio Delgado, Maestre, ha expresado ante los medios que las familias están sufriendo "acoso" en sus viviendas. Estarían viviendo "persecución" mediante personas con "perros, matones de Desokupa, y cámaras para practicar ese 'mobbing' inmobiliario" con el objetivo de presionarlas para que abandonen sus hogares.

La portavoz de Más Madrid ha calificado el conflicto como un ejemplo de "la avaricia de los fondos buitre" y del "fracaso de las políticas de vivienda del PP en Madrid". Ha recalcado que estas viviendas se construyeron sobre suelo protegido y formaban parte de los planes municipales para promover el alquiler asequible.

Al hilo, Maestre ha reprochado que mientras la entidad bancaria "se embolsa cada año millones de euros en el último ejercicio", considere una prioridad desahuciar a unas 500 familias vulnerables de las promociones de Vicálvaro, Villa de Vallecas y Pinto.

MAESTRE EXIGE AL AYUNTAMIENTO QUE COMPRE LOS PISOS

En este sentido, ha insistido a Almeida que tenga una mesa de negociación entre las administraciones públicas, el fondo comprador y la entidad bancaria vendedora, así como que el Ayuntamiento adquiera las viviendas, siguiendo el ejemplo de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña.

"Si Gallardón vino aquí a inaugurar estos pisos como parte de la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, esto es una competencia del Ayuntamiento", ha afirmado Maestre, quien ha pedido al alcalde que actúe también como representante de estos vecinos madrileños y no únicamente de los fondos de inversión.

Por su parte Emilio Delgado ha afirmado que la entidad bancaria vendió las viviendas protegidas a un fondo buitre por precios que ha situado entre los "20.000 y los 30.000 euros por piso", y ha acusado al PP de permitir que inmuebles construidos sobre suelo protegido acaben en manos de fondos de inversión.

Delgado ha asegurado que los nuevos propietarios están ejerciendo una "enorme violencia inmobiliaria" contra los residentes mediante la instalación de más de 40 cámaras de vigilancia, incluso en los ascensores, y la entrada en el edificio de personas con perros para presionar a los vecinos y conseguir que abandonen sus casas.

El dirigente regionalista considera que esta situación se habría evitado si el PP hubiera aprobado la ley que su formación impulsó en la Asamblea de Madrid para garantizar que las viviendas protegidas lo sean de manera permanente.

Delgado ha reclamado que el Ayuntamiento ejerza el derecho de tanteo y retracto para adquirir los bloques de viviendas y garantizar que los vecinos puedan permanecer en sus casas.

Ha reclamado que se use para "garantizar que los vecinos puedan permanecer en el edificio" y que "el Ayuntamiento compre los bloques de pisos". Ha apuntado que este mecanismo fue el que se utilizó para adquirir por parte de la Comunidad el pasado verano el inmueble en Rascafría, anexo al Parque Nacional de Guadarrama, "que usa Ayuso y su familia".

LOS VECINOS ADVIERTEN DEL IMPACTO EMOCIONAL QUE ESTAN SUFRIENDO

La portavoz vecinal Raquel Trébol ha explicado durante el encuentro que los afectados conocieron el cambio de propiedad mediante una carta recibida el año pasado y que, desde entonces, no tienen opción de renovar sus contratos ni de acceder a la compra de las viviendas protegidas. "Los están vendiendo con los otros dentro incluso", ha asegurado.

Trébol ha señalado que las promociones de Vicálvaro, Vallecas y Pinto fueron vendidas a fondos de inversión, y asegura que algunas viviendas que se adquirieron por menos de 100.000 euros, ahora se comercializan "por más de 300.000 euros".

La representante ha calificado la situación de "insostenible" y ha advertido del impacto emocional que está teniendo sobre las familias, que aseguran sentirse con "un alto nivel de estrés" y se encuentran "asediados" en sus propias casas.