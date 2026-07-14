Más Madrid exige a Almeida que permita el regreso de residentes de apartamentos San Francisco tras "varapalo judicial"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante la presentación del Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que permita el regreso de los residentes de los apartamentos municipales de San Francisco a sus viviendas y reformule el proyecto de rehabilitación del edificio tras la resolución judicial que ha rechazado autorizar el desalojo de uno de los últimos ocupantes.

"La victoria judicial señala una vez más la forma chapucera y hasta diría cruel de hacer las cosas de Almeida, y también su indolencia con las personas mayores", ha afirmado Maestre en declaraciones remitidas a los medios.

El juzgado ha denegado al Ayuntamiento la autorización para entrar en el apartamento de uno de los últimos dos residentes y ejecutar su salida temporal con el fin de acometer obras de conservación y rehabilitación en el inmueble.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que el Consistorio no ha aportado una acreditación técnica suficiente que demuestre que las actuaciones exijan que el edificio quede completamente vacío.

Tras conocerse la resolución, Maestre ha acusado al Gobierno municipal de diseñar la rehabilitación del edificio "de espaldas a los inquilinos" y sin buscar una fórmula que redujera las consecuencias para las personas mayores que vivían en él.

"Nuestros propios técnicos de Más Madrid confirmaron que se podía plantear la obra de manera diferente, por fases, como se hace en otra clase de edificios públicos, como hospitales u otros edificios municipales, buscando el menor impacto posible en los usuarios", ha explicado.

La portavoz de Más Madrid ha asegurado que esta decisión ha provocado que los inquilinos --personsa mayores-- hayan tenido que abandonar sus apartamentos y permanecer fuera de ellos durante los dos últimos años. "Esto ha supuesto que hayan tenido que desplazarse forzosamente y así llevan dos años. Y no fue porque no hubiera otra opción", ha sostenido.

La situación se remonta a 2024, cuando el Ayuntamiento comunicó a los usuarios del equipamiento municipal que debían salir temporalmente para acometer una rehabilitación integral. La mayor parte aceptó las alternativas ofrecidas por el Consistorio, mientras que cuatro residentes permanecieron en el inmueble con procedimientos judiciales abiertos. Actualmente, solo quedan dos residiendo en el edificio.

"Al final, el problema se ha enquistado durante dos años y ha terminado con un nuevo varapalo judicial contra el Ayuntamiento de Almeida", ha remarcado Maestre.

EXIGE EL REGRESO DE TODOS LOS RESIDENTES

Así, la portavoz de Más Madrid ha reclamado al alcalde que deje de prolongar la situación y tome el auto como punto de partida para revisar íntegramente el proyecto de rehabilitación.

"Ya está bien de marear la perdiz. Esta sentencia debe marcar el regreso de todos los inquilinos a sus casas", ha manifestado Maestre sobre el auto, recurrible en apelación.

Ante esta resolución, fuentes municipales han apuntado a Europa Press que los servicios jurídicos del Ayuntamiento "están estudiando el auto y decidiendo sobre una posible apelación".