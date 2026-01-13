Más Madrid exige a Ayuso que retire la Medalla de Oro a Julio Iglesias tras las acusaciones de abusos sexuales

Archivo - Julio Iglesias - INSTAGRAM JULIO IGLESIAS - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias después de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales.

"Las instituciones deben demostrar que el dinero y la fama no pueden comprar la impunidad. El machismo debe ser incompatible con cualquier distinción institucional de la Comunidad de Madrid", ha indicado la portavoz del partido en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en relación a la investigación de 'elDiario.es'.

Julio Iglesias recibía en 2012 junto a Cáritas Madrid este reconocimiento de la mano del Ejecutivo regional que entonces encabezaba Esperanza Aguirre.

Este martes, 'elDiario.es' ha publicado los testimonios de una empleada de hogar y una fisioterapia que relatan episodios en sus mansiones del Caribe. Una de estas empleadas sostiene incluso haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Manuela Bergerot ha puesto en el foco tanto las acusaciones de "maltrato laboral" como las de "abuso sexual", por lo que entiende que las instituciones madrileñas deben mandar un mensaje "claro de apoyo a las "victimas y de tolerancia cero". "Ninguna medalla para quien utiliza su poder y su dinero para ejercer violencia contra las mujeres", ha remarcado.

Más Madrid ha registrado, además, una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara de Vallecas para que el Pleno reclame al Gobierno autonómico que comience con el procedimiento de revocación de la concesión de la Medalla de Oro.

En la misma argumenta que si "prejuzgar los hechos ni sustituir a los tribunales" corresponde a las instituciones públicas " preservar la ejemplaridad de los reconocimientos que conceden"