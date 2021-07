Más Madrid exige que la modificación normativa impida la instalación de cocinas industriales en zonas residenciales

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido que la modificación normativa que pudiera pasar este jueves por Junta de Gobierno impida la instalación de cocinas industriales en zonas residenciales.

El grupo municipal liderado por Rita Maestre ha cifrado en más de 190 cocinas de estas características las que se encuentran en 26 emplazamientos, "muchas en zonas residenciales, donde no debería permitirse la instalación de este tipo de infraestructuras que generan ruidos, humos, olores, residuos, tráfico, en definitiva, problemas de salud".

El portavoz de Más Madrid en Desarrollo Urbano, Paco Pérez, ha advertido que "no sólo hace falta que no haya más cocinas en la ciudad sino que las que se han construido en lugares donde no debería haberse hecho no lleguen a funcionar.

"Es un Gobierno lento, que llega muy tarde a los temas porque no sabe que pasa por las calles de nuestra ciudad. Esto no es justo que lo pague la gente, en este caso las niñas y niños del colegio Miguel de Unamuno, los vecinos de Prosperidad, Tetuán, Vallecas" ha enumerado el concejal.

Paco Pérez ha advertido de que es necesario que esta modificación anunciada incluya la suspensión de todas las licencias, y que "además haya un compromiso real por inspeccionar las que ya están en activo en todos los asuntos que quedaron fuera de la campaña realizada por la Agencia de Actividades, como la carga y descarga, los ruidos y olores o la generación de residuos".

NO ANTES DE 2023

Más Madrid además ha recordado que de confirmarse que mañana va este asunto a Junta de gobierno, esta modificación no será una realidad como pronto hasta 2023, "lo que vuelve a dejar en evidencia la lentitud y poca capacidad de gestión del gobierno de José Luis Martínez-Almeida".

El grupo municipal también pone el foco en las plataformas logísticas, como las de Villaverde, que se están instalando en zonas residenciales reclamando solución para los vecinos de los distritos afectados.

Asimismo, Más Madrid hace un llamamiento a que se ponga "freno a la terciarización del centro, procurando la protección del uso residencial que va siendo sustituido por actividades más rentables, como el hospedaje o el terciario-comercial".

"Este proceso expulsa a la población del centro de la ciudad por la subida de precios, por la desaparición de los servicios básicos como el comercio de proximidad en zonas en la que los equipamientos de barrio escasean, por la sobresaturación de eventos, por las derivadas ambientales de dicha actividad como el ruido, la contaminación", ha indicado.