Más Madrid exige "transparencia, claridad y asunción de responsabilidades" tras el accidente de Urda

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en accidente de Urda - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha remarcado este jueves que tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) donde han fallecido 69 personas el momento "exige transparencia, claridad y asunción de responsabilidades".

Lo ha afirmado en redes sociales la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, tras compartir la petición de la candidata a la Presidencia de España, Ada Colau, por el Frente Amplio de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparezca ante la Comisión Permanente del Congreso.

Bergerot ha incidido en esta petición de comparecencia y en la necesidad de poner en marcha una auditoria "independiente" de la red ferroviaria tras colisionar este miércoles un tren de Ave con otro de Iryo por causas que aún se investigan.

"La ciudadanía tiene derecho a saber qué ha fallado y qué se va a hacer para que esto no se repita nunca más", ha insistido la líder parlamentaria de Más Madrid.