Más Madrid implementará un sistema de reciclaje portátil en la región donde intercambiarán envases por productos verdes

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha avanzado este martes que implementará tras el 28 de mayo un sistema de reciclaje portátil en diferentes puntos de la región y en cada barrio donde se puedan intercambiar envases por productos verdes.

En declaraciones a los periodistas en la sede recién inaugurada de Más Madrid en Pirámides, García ha presentado el carro de reciclaje que les va a acompañar a algunos actos de campaña, para demostrar que se puede tener un Madrid "más limpio, que puede reutilizar y reciclar mejor".

"Estamos a la cola en reciclaje y es un ejemplo de un sistema de depósito de devolución y retornos. Queremos implementarlo en la región y en los barrios. Se trata de traer esos envases y los devolvemos a través de unos tickets para productos verdes", ha explicado la candidata. El carro reciclaje que han llevado hoy hasta Pirámides intercambiaba estos envases por esquejes de lechuga para que se puedan plantar en casa.

La candidata ha indicado que la campaña de Más Madrid va a ser "alegre, optimista y orgullosa" de poner su "granito de arena para que la política no sea un barrizal". Entiende que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no podrá hablar de Madrid" en esta campaña porque "no se ha preocupado ni un momento". "Nuestra campaña va a ser bonita, limpia y orgullosa; por un Madrid maravilloso que puede soñar con un Madrid mejor", ha defendido.

Además, ha asegurado que desde Más Madrid están con "las pilas cargadas" para defender "con orgullo" una región frente a Ayuso que solo va a hablar de Pedro Sánchez (presidente del Gobierno". La líder de Más Madrid ha remarcado la necesidad de la "buena política" y de "atrerrizarla a la vida cotidiana de la gente".