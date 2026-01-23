Más Madrid insiste al PP en que paralice el Plan Reside con el que pone Madrid "en venta" y "expulsa" a vecinos

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ofrece declaraciones a los medios tras el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Madrid en honor a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, en la explanada de Cent - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha vuelto a reclamar este viernes al Gobierno del PP de José Luis Martínez-Almeida que paralice de manera "inmediata" el Plan Reside con el que pone Madrid "en venta" y "expulsa" a vecinos de sus casas.

"Madrid está en venta porque así lo han decidido las políticas del PP. Decenas, centenares de bloques, de pisos que en este momento en Madrid están viéndose expulsados de sus casas después de no de dos años, de 30, 40, 50 o 60 años", ha criticado Maestre desde el estand madrileño de la 46ª Feria Internaciona lde Turismo, Fitur, que se celebra hasta el domingo el Ifema Madrid marcada por la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba.

La portavoz de Más Madrid ha señalado que el plan "expulsa" (en referencia al Plan Reside) provoca que "un fondo inversor atraído por las políticas del PP compra su casa y les echa después de 60 años en el mismo domicilio".

Dice Maestre que el PP pone así la ciudad "en venta" y que su formación quiere acabar con el plan, que lo único que provoca son "miles de desahucios". "Por tanto, desde aquí una más vamos a exigir su paralización inmediata", ha concluido.