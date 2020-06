Más Madrid insta a abrir todos los parques infantiles de la ciudad y no entienden que no hayan desinfectado antes

Recuerdan que la vicealcaldesa estuvo a primera hora y en primera línea cortando una cinta para inaugurar "las terrazas de los bares"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha instado al Gobierno municipal a abrir todos los parques infantiles porque "los niños y niñas no pueden esperar más", unido a la crítica por la "falta de previsión" porque no entienden

que no hayan tenido tiempo de desinfectar y quitar los precintos.

"El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, anunciaron a bombo y platillo la semana pasada que este lunes iban a abrir los parques infantiles. No se puede jugar con las expectativas de uno de los colectivos más perjudicados de esta pandemia y, llegado el día, que sigan clausuradas las zonas de juego. ¿Por qué no han tenido tiempo de desinfectar y quitar los precintos?", ha reprochado el concejal José Luis Nieto en un comunicado.

El edil ha criticado que el Gobierno municipal no haya tenido suficiente previsión para abrir estos espacios públicos al aire libre cuanto antes "mientras que la vicealcaldesa estuvo a primera hora y en primera línea cortando una cinta para inaugurar las terrazas de los bares".

Nieto se pregunta dónde están los 800 operarios de limpieza que prometió el Consistorio. "¿Hay capacidad para desinfectar las 2.200 áreas infantiles todos los días? ¿dónde están los refuerzos?", ha señalado recordando que los padres y madres madrileños han demostrado "con creces" que saben ser responsables.

"Las familias han hecho un gran sacrificio por el bien común, han sido las primeras en tomar todas las medidas de seguridad. Hoy se merecían poder ir a sus parques", ha indicado el concejal. Más Madrid también critica que se desconoce cómo el Ayuntamiento piensa cumplir los aforos máximos permitidos por la Comunidad de Madrid en zonas infantiles y recreativas al aire libre y pide al Ayuntamiento que informe de ellos a través de cartelería.

Las 2.200 zonas infantiles de la capital abrirán a lo largo de este lunes "de forma progresiva", ha indicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "por su complejidad y porque hay que adoptar las medidas de precaución e higiene", ha manifestado, para indicar que estas zonas tienen "un particular riesgo".