Más Madrid irá a la Justicia si F1 se convierte en "pufo" del PP: "Ayuso y Almeida pagan una foto en descapotable"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha adelantado que su formación empleará todos sus "recursos administrativos, políticos, sociales y judiciales si llega el caso" si la Fórmula 1 se convierte en un "pufo" del PP, un espectáculo con el que "Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida se están pagando una foto en descapotable, en un cochazo, alrededor de Valdebebas".

"Dijeron que la F1 llegaba de forma gratuita. Literalmente Ayuso dijo que llegaría 'sin desembolsar un euro de dinero público' y, menos de dos días después, están desmintiendo sus promesas porque llega gracias al desembolso de 500 millones por parte de Ifema, un consorcio de financiación pública en el 62 por ciento", ha cuestionado la jefa de la oposición en rueda de prensa.

A Maestre le recuerda a otra foto, "la de (Francisco) Camps y (Rita) Barberá en un descapotable en Valencia". "Los valencianos saben el coste de esas fotos: les ha costado 300 millones de euros en facturas por un negocio ruinoso que estuvo cinco años en Valencia y que ha dejado una infraestructura inservible y una deuda que no sólo han pagado ellos". Más Madrid estará vigilante para que "un saqueo como el de Valencia no se vuelva a producir".

MÁS MADRID DICE "NO" A LA F1, COMO TAMPOCO CREEN LOS "CUENTOS DEL PP"

La respuesta a la F1 de Maestre ha sido clara y tajante, un rotundo "no". "Mi posición es que no. No me creo las cantinelas y los cuentos de los dirigentes del PP, que unos dicen que si serán 400 millones, otros que 350... No hay una valoración económica detrás sino sólo un gran anuncio en los medios de comunicación, con una foto de Almeida y Ayuso vestidos de piloto para las redes sociales pero con dinero de los madrileños", ha condenado.

"Dicen que esos 500 millones (públicos) se compensarán si llega inversión privada. ¿Y si no?", ha planteado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. Para el principal grupo de la oposición, en la Fórmula 1 no ven "ni necesidad ni oportunidad".

Maestre ha insistido en que mira "con desconfianza" la llegada de este espectáculo "gestionado por el PP" porque "en todas las ocasiones anteriores han resultado ser promesas falsas y lo que queda es un proyecto ruinoso, con una infraestructura vacía y con una deuda para los ciudadanos".

La edil se ha comprometido a que su grupo estará "pendiente y vigilante fiscalizando cada contrato, cada cuestión de gestión de suelo". "No queremos acabar pagando el pufo", ha concluido.