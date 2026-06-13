Más Madrid llama este sábado a la puerta de 5.000 hogares ante la "política de crueldad, de poder y de dinero" del PP

Mónica García y Rita Maestre junto a militantes de Más Madrid en el 'Gran Puerta a Puerta'. - EUROPA PRESS

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha puesto en marcha este sábado el 'Gran Puerta a Puerta', una iniciativa en la que la ministra de Sanidad y líder de la formación, Mónica García; y su portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, llamarán y escucharán junto a 400 voluntarios y militantes a cerca de 5.000 hogares frente a la "política de zascas, de titulares, de crueldad, de poder y de dinero" que aseguran lleva a cabo el Partido Popular (PP) madrileño.

Maestre ha defendido en declaraciones a los medios que, ante estas estrategias, Más Madrid practica una política "de gente corriente", basada en la conversación con los ciudadanos, cuyas mayores preocupaciones son, según ha afirmado, la vivienda, la educación, los centros de salud o la limpieza, entre otras, ya que "cada vez es más difícil vivir en Madrid".

"Vamos a acercarnos a la gente, a escuchar, no a contar, a poner la oreja y a recibir todas las necesidades, las preocupaciones y los problemas que los vecinos nos cuentan, porque lo que queremos es construir una ciudad que piense en ellos y en ellas y no en los turistas, en los millonarios y en los especuladores por los que gobierna desgraciadamente el Partido Popular", ha manifestado.

Esta actividad se realizará en los distritos madrileños Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Usera, Hortaleza, Retiro y Villa de Vallecas; y en los municipios de Rivas-Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Aranjuez, Navalcarnero, Alcalá de Henares y Fuenlabrada, han detallado fuentes de la formación a Europa Press.

Su objetivo es estar presente donde "los efectos de la crisis social provocadas por las políticas" del PP de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida son "más visibles" y donde existe un "enorme potencial para ampliar una mayoría progresista capaz de disputar el futuro" de la Comunidad de Madrid.

La campaña del 'Puerta a Puerta', inspirada en la última campaña electoral de Die Linke en Alemania, el crecimiento del Partido Verde en Reino Unido o la conquista de la Alcaldía de Nueva York por Zohran Mamdani, busca "escuchar, recoger malestares, entender las prioridades de la ciudadanía y reconstruir un proyecto político desde abajo".

Mónica García ha asegurado que se trata de una práctica que "engancha" y que "traduce las preocupaciones de los ciudadanos y le pone cara a los problemas reales" tanto de la ciudad de Madrid como de la Comunidad, permitiendo así encontrar "soluciones reales".

El partido regional pretende llamar a más de 25.000 hogares de toda la región a lo largo de 2026 en barrios con "altas tasas de abstención", en zonas "castigadas por las políticas pro desigualdad del Partido Popular" y en aquellos lugares donde "viven las familias que más están sufriendo el aumento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos madrileños".