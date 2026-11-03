Más Madrid lleva a Fiscalía y Antifraude la recalificación de los terrenos del Real Madrid en Valdebebas

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ante la Audiencia Provincial de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid y otra ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción para que se investigue la modificación urbanística de los terrenos del Real Madrid en Valdebebas, una operación que la formación considera un presunto "pelotazo" de más de 190 millones de euros en beneficio del club presidido por Florentino Pérez.

Así lo ha anunciado este martes su portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien ha avanzado en declaraciones a los medios el inicio de una "ofensiva" contra esta operación para exigir que se investigue si pudieron cometerse delitos de prevaricación administrativa y urbanística, fraude en la contratación pública, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

"Creemos que las estructuras del Ayuntamiento de Madrid están facilitando un pelotazo de más de 190 millones de euros para el Real Madrid", ha denunciado Maestre.

La denuncia dirigida a la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press, solicita investigar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como la contratación de los informes económicos.

Por su parte, el escrito dirigido a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, reclama la apertura de actuaciones iniciales y, en su caso, una inspección para esclarecer posibles conflictos de intereses, falta de transparencia y actuaciones contrarias a la integridad administrativa.

"Esta operación huele muy mal y queremos que la Fiscalía, y no solo la Fiscalía, sino también la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, investiguen y evalúen esta operación", ha insistido Maestre.

"UN INFORME DEL DESPACHO DE FLORENTINO QUE TERMINA EN EL DE ALMEIDA"

Uno de los principales aspectos que Más Madrid pide investigar es la contratación de la consultora encargada de elaborar el informe económico-financiero y de sostenibilidad económica de la modificación urbanística, después de que, según recoge la denuncia, esta empresa, Savills, hubiera realizado previamente trabajos para el Real Madrid relacionados con la misma operación.

"Tenemos un sospechoso informe giratorio, un informe que comienza en el despacho de Florentino y termina en el despacho de Almeida", ha afirmado Maestre, quien considera que existen "muchos indicios para sospechar de esta operación".

En su denuncia ante la Fiscalía, Más Madrid solicita que se recabe el expediente completo de la modificación urbanística y de la contratación de la consultora, además de las versiones originales y corregidas de los informes económicos, las hojas de cálculo utilizadas y las comunicaciones relacionadas con los errores detectados.

También reclama identificar a los responsables de la selección de la consultora y comprobar si el procedimiento de contratación pudo diseñarse para aparentar concurrencia mientras se buscaba adjudicar el trabajo a una empresa previamente vinculada al promotor privado.

La formación pide así investigar unos hechos que, a su juicio, podrían suponer posibles delitos de prevaricación administrativa y urbanística, fraude en la contratación pública, malversación y falsedad documental.

En paralelo, pide a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción que determine si los errores de cálculo fueron involuntarios o si pudo existir una actuación deliberada con el objetivo de presentar artificialmente la operación como beneficiosa para las arcas municipales una operación favorable a intereses privados.

UN DÉFICIT DE CASI 100 MILLONES, SEGÚN MÁS MADRID

Así, el segundo eje de las denuncias se centra en los errores económicos detectados en el informe de sostenibilidad elaborado por la consultora, especialmente en la estimación de los ingresos que obtendría el Ayuntamiento mediante el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Según los cálculos recogidos en el escrito dirigido a la Oficina Antifraude, el documento aplica un porcentaje del 10% cuando, a juicio de la formación, debería utilizarse el 0,1%, lo que multiplica por cien la previsión de recaudación anual por arrendamiento inmobiliario.

"Ningún error contable permite pasar de una pérdida de dinero público a un supuesto interés general favorecido por esta operación", ha sostenido Maestre, quien ha considerado "tremendamente sospechoso" que los mecanismos de supervisión municipal no detectaran un fallo de semejante magnitud.

A su juicio, el error resulta especialmente relevante por su posible incidencia en la justificación económica del interés general de la modificación urbanística.

"Cuando eliminamos ese error contable y hacemos las cuentas como se debe, lo que vemos es que pasamos, no de una mejora para el interés general de varios millones de euros, sino de un menoscabo, según los cálculos de Más Madrid, de 99 millones de euros", ha explicado.

EL AYUNTAMIENTO RECONOCIÓ UN "ERROR MATERIAL"

El Ayuntamiento de Madrid reconoció anteriormente la existencia de un "error material" en la documentación económica de la recalificación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y aseguró que sería subsanado por la Administración municipal, según trasladaron entonces fuentes del Consistorio a Europa Press.

La modificación urbanística, que todavía debe completar su tramitación, permitirá implantar nuevos usos en terrenos del Real Madrid situados en Valdebebas, como oficinas, hoteles y comercios, así como equipamientos sanitarios y educativos privados.

El proyecto, denominado Madrid Innovation District, contempla la creación de un campus de innovación tecnológica con el que el Gobierno municipal pretende convertir esta zona de la capital en el "Silicon Valley del sur de Europa".

La actuación incrementaría la edificabilidad hasta los 532.550 metros cuadrados, lo que supone 172.550 metros cuadrados adicionales, y prevé una inversión superior a los 2.000 millones de euros, según las previsiones del proyecto difundidas por el Ayuntamiento.

El Consistorio defiende que el desarrollo permitirá atraer empresas tecnológicas, generar empleo cualificado y obtener gratuitamente más de 200.000 metros cuadrados de suelo público, destinados principalmente a zonas verdes y equipamientos.