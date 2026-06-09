Más Madrid lleva a Fiscalía la prórroga de la explotación minera en Lagunas de Ambroz por posibles delitos ambientales

Archivo - Varias aves en las lagunas de Ambroz, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Madrid, Sección de Medio Ambiente, los trabajos iniciados por la empresa Tolsa en el perímetro de las Lagunas de Ambroz tras la prórroga de su explotación minera, al considerar que pueden estar causando un daño ambiental "irreparable" y afectar a especies protegidas.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación liderada por Rita Maestre solicita a Fiscalía que practique "las diligencias que estime pertinentes para la comprobación de los hechos" y para depurar la "posible responsabilidad de sus partícipes", en relación con la autorización de la prórroga minera concedida por la Comunidad de Madrid y el inicio de los trabajos de acondicionamiento del terreno.

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha acusado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de haber decidido "sacrificar un ecosistema único por una mina de sepiolita".

"Lo han hecho con una prórroga concedida a toda prisa, con informes caducados y obviando los estudios que demuestran la biodiversidad extraordinaria de las Lagunas de Ambroz", ha señalado Nieto en declaraciones remitidas a la prensa.

La denuncia se produce después de que el pasado mes de mayo la Comunidad de Madrid anunciase la prórroga con el fin de garantizar la continuidad de la extracción de sepiolita --una arcilla fibrosa conocida desde hace décadas por su uso como material absorbente-- en el sureste de la capital. Una vez finalice el periodo de explotación en 2037, el Gobierno regional contempla la creación de nuevas lagunas permanentes con un potencial ecológico superior al actualmente existente.

MM PONE EL FOCO EN LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Más Madrid pone el foco en la Declaración de Impacto Ambiental que, según expone en su escrito, estaba "a punto de caducar" y fue extendida "con carácter retroactivo hasta el último día del mes".

La formación sostiene que, tras esa autorización, la empresa inició el 1 de junio las obras en la laguna, "procediendo al comienzo de su vaciado y a la tala de árboles en su perímetro".

"Desde el 1 de junio está vaciando la laguna y arrasando su entorno: crías de conejos sepultadas, aviones zapadores que abandonan sus nidos y especies protegidas por el Convenio de Berna destruidas", ha afirmado Nieto.

Al respecto, la Comunidad de Madrid defendió que el expediente cuenta con todos los informes y avales exigibles. En concreto, la Declaración de Impacto Ambiental, formulada en 2019, fue ratificada en abril de 2024, tras consultar a las administraciones afectadas y considerar la documentación aportada por las entidades alegantes.

LOS INFORMES "NO REFLEJAN LA REALIDAD ACTUAL DEL TERRENO"

Del mismo modo, la denuncia subraya que la falta de actividad minera e industrial durante dos décadas permitió la aparición de este espacio natural. Por ello, el grupo sostiene que "carece de toda lógica jurídica dar por válido en estos momentos los informes obrantes en el expediente de ampliación de concesión del año 2007", al entender que no reflejan la realidad actual del terreno.

En este sentido, Más Madrid acusa a la Comunidad de Madrid de no incorporar al procedimiento los estudios de biodiversidad realizados entre 2020 y 2022 "de manera intencionada" para "evitar" una nueva valoración del impacto ambiental de la prórroga concedida a la empresa Tolsa.

La formación liderada por Rita Maestre recuerda que las Lagunas de Ambroz ocupan 512 hectáreas entre Vicálvaro y San Blas-Canillejas y que el enclave estaba previsto para integrarse en el Bosque Metropolitano y en el Corredor Verde del Este.

"Todo esto ocurre en un espacio que organizaciones vecinales, ecologistas y Más Madrid llevamos más de un año trabajando para integrar en el Corredor Verde del Este y en el Bosque Metropolitano", ha afirmado Nieto. El edil ha reprochado que, "a pesar de las propuestas reiteradas, incluidas en el Pleno de Cibeles, Almeida ha evitado proteger este entorno".

OBRAS EN ÉPOCA REPRODUCTORA

Más Madrid afirma que las obras en el entorno de las Lagunas de Ambroz se están ejecutando en plena época reproductora y afectan a especies como la collalba gris, el escribano triguero, la cogujada común y la curruca cabecinegra. También alerta de la muerte de crías de conejo de campo sepultadas en sus madrigueras y daños a insectos que sirven de alimento a las aves.

El escrito destaca especialmente el impacto sobre la colonia de avión zapador, que define como la principal de la ciudad de Madrid. Según Más Madrid, los ejemplares que ocupan uno de los taludes "están abandonando sus puestas a consecuencia de las obras y el daño ambiental causado por la maquinaria".

La denuncia recuerda además que esta especie está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y catalogada en el Convenio de Berna como especie estrictamente protegida a nivel europeo.

El escrito también recoge el inventario elaborado por el Grupo de Trabajo para la Protección, Conservación y Restauración de las Lagunas de Ambroz, que contabilizó "más de 1.800 especies en el enclave: 1.080 invertebrados, 156 aves, 13 mamíferos, 449 taxones de flora, 11 especies de herpetofauna y 55 de hongos". Entre ellas figuran el búho real y el águila real.

AUTORIZACIONES A SABIENDAS DE QUE "IBAN A CAUSAR DAÑOS"

Más Madrid considera que los hechos pueden constituir posibles delitos de prevaricación urbanística y contra el medio ambiente. En concreto, apunta a la concesión de autorizaciones que, según el grupo, se habrían aprobado a sabiendas de que "iban a causar daños ambientales y a especies protegidas".

"La actividad minera que intenta reanudarse y la posibilidad de nuevos desarrollos urbanísticos podrían terminar con este paraje", advierte el escrito, que acusa a la Comunidad de Madrid de conceder autorizaciones y licencias "sin valorar el impacto ambiental y el cumplimiento de la legislación relativa a la protección de las especies animales".

"Por eso hemos acudido a la Fiscalía, para que investigue una posible prevaricación y posibles delitos contra el medio ambiente", ha recalcado Nieto.

El edil ha concluido que el PP "tendrá que explicar ante la Justicia por qué ha elegido la mina antes que la naturaleza, antes que los vecinos y antes que el futuro verde de esta ciudad".