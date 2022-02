Más Madrid llevará al Pleno del 10 de febrero la reprobación de Dancausa por el caso de las menores tuteladas

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea llevará al Pleno del 10 de febrero la reprobación de la consejera de Juventud, Familia y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ya que consideran que no está capacitada para desarrollar su labor como consejera después de lo sucedido con las menores tuteladas liberadas por una mafia de proxenetas.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces la portavoz de Más Madrid, Mónica García, pese a que este jueves en el primer Pleno del año la consejera dará explicaciones sobre lo sucedido.

"Esperamos a las explicaciones del jueves, pero la señora Dancausa no está capacitada para llevar la consejería de políticas sociales que es tan sumamente sensible. Hemos visto cómo no solo la falta de explicaciones, sino que han dado primero unas y luego las negaron. Creemos que el modelo no funciona, pero Dancausa no ofrece la confianza", ha lamentado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))