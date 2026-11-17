Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid llevará al Pleno de la Asamblea de Madrid en diciembre la reprobación de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, por atribuir a un centro educativo de Villarejo de Salvanés un llamamiento "a convertir las calles en una pesadilla" contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la huelga educativa.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que recuerdan que el día en el que leyó ese email adjudicado a la dirección del centro también advirtió de que abrirían un expediente.

"En el correo exhibido, dicha expresión figuraba entre comillas, como reproducción de uno de los lemas con los que el Sindicato de Estudiantes convocaba la huelga, dentro de un mensaje que informaba a las familias de la convocatoria votada por el alumnado de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria", explican.

Había sido enviado por parte de la dirección de un colegio privado, pero la Comunidad lo presentó como un colegio público. El único público de la localidad es el CEIP Nuestra Señora de la Victoria, por lo que "se señalaba inequívocamente" a este centro de manera errónea. Esto llevó a que recibiera "mensajes de odio, insultos y amenazas dirigidos a su profesorado".

Más Madrid ha censurado que la consejera no haya rectificado públicamente y considera que esta situación descrita resulta "incompatible" con los principios que deberían regir a una mandataria de la educación madrileña.