Más Madrid pedirá la comparecencia de Ayuso en la Asamblea por el supuesto espionaje y no descarta acudir a la Fiscalía

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha subrayado este jueves que la formación pedirá la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la cámara regional para que explique el supuesto caso de espionaje del que ha sido víctima y reactivará la solicitud para que el hermano de la jefa del Ejecutivo, Tomás Díaz Ayuso, de explicaciones sobre el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.

"A mí me da igual los navajazos que se peguen entre los mafioso uno y los mafiosos dos. A mí lo que me interesa es que la presidenta venga a dar explicaciones, que no nos enteremos a través de filtraciones, de juegos cruzados. Es obvio que en el PP saben muchísimo más de lo que sabemos los madrileños y queremos asegurarnos de que ni un solo euro de los madrileños ha ido a las prácticas mafiosas del PP", ha subrayado García en rueda de prensa.

Desde su formación, ha indicado, se reclamarán "explicaciones" a la presidenta y se reactivará la solicitud para que su hermano también comparezca en la cámara regional, al tiempo que no descarta acudir a la Fiscalía, tal como ha anunciado el PSOE que hará, ante las sospechas de espionaje con recursos públicos.

"Los que hoy tendrían que estar en la puerta de la comisaría tendrían que ser Ayuso denunciando que se ha utilizado, según han dicho, dinero público para espiarla y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que tiene conocimiento de contrataciones irregulares", ha subrayado la portavoz de Más Madrid, quien, en cualquier caso, ha incidido en que no descartan "que esa información tenga que estar en manos de la Fiscalía para que sea investigada".

Así, ha recalcado que de momento la formación pedirá esta comparecencia en la Asamblea de la presidenta regional y reactivar la de su hermano, que fue rechazada anteriormente por la cámara regional alegando que "no existía ningún contrato", y están "valorando" el resto de medidas a adoptar.

"Después de haber visto en esta comunidad maletines en altillos, bolsas de basura con dinero, martillazos a discos duros, después de haber visto másteres falsos y robos de cremas en supermercados, hoy nos toca la enésima temporada del PP de Madrid con espías y comisiones irregulares", ha alegado.

En este sentido, ha lamentado que "una vez más" se vuelva "al mismo campo semántico de irregularidades, contratación a dedo, mafias, espías, deslealtad". "Y todo esto se estaba dando en abril de 2020, donde había 500 fallecidos al día e el país, con mayores no podían ser auxiliados, y mientras la señora estaba pensando, como siempre en los momentos más dramáticos de la Comunidad de Madrid, en llevar a cabo sus chanchullos", ha criticado.

En esta línea, ha apuntado que el PP es el que está difundiendo estas informaciones "obviamente" en el marco de "un fuego cruzado interno" por sus "guerras púnicas". "Y mientras ellos están con estas guerras púnicas, los madrileños seguimos esperando tener transparencia y tener alguna vez en la vida una presidenta y un partido en el Gobierno que se dedique a sus funciones, que es gobernar la Comunidad de Madrid", ha zanjado.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este jueves que se haya producido una reunión entre un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y un detective para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus familiares.

"Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza", ha expresado en una comparecencia en el Palacio de Cristal de Cibeles, en la que no ha respondido preguntas como portavoz nacional del PP.

Este supuesto espionaje al hermano de la presidenta regional desde la EMVS ha reabierto la guerra interna que mantienen entre la Dirección Nacional del PP y el equipo de la dirigente.

El pasado mes de diciembre avisaron a la presidenta madrileña de que una agencia de detectives había recibido el encargo en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.

Martínez-Almeida ha expuesto que se realizó un "análisis de la contratación de la EMVS los dos últimos años pata determinar si el detective o la empresa pata la que trabaja ha tenido un contrato con la EMVS, y no hay contrato ni con la EMVS ni con el detective ni con la empresa para la que trabaja", ha apostillado.