Más Madrid pedirá al Defensor del Pueblo llevar al TC la suspensión del voto de nacionalizados por la 'ley de nietos'

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ofrece declaraciones a los medios durante la concentración de bomberos forestales públicos en el kilómetro 0, a 28 de agosto de 2026, en Madrid (España). La protesta, convocada por el personal la - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha anunciado que instarán al Defensor del Pueblo a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional tras la "grave" paralización del voto por parte del Tribunal Supremo a personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos'.

"Desde Más Madrid vamos a defender los derechos de los ciudadanos españoles y españolas que han sido nacionalizados por la 'ley de nietos' ante el Tribunal Constitucional porque los derechos fundamentales no se tocan", ha reivindicado Bergerot este miércoles en la Puerta del Sol, después de acudir a la concentración permanente de las escuelas infantiles.

Bergerot ha sostenido que "la puerta que ha abierto el Tribunal Supremo es muy grave" porque, a su parecer, puede dar alas a que la ultraderecha "ponga en duda que españoles de origen extranjero puedan votar", que para hacerlo haya que "tener un patrimonio mínimo" o que, por ejemplo, "las mujeres puedan seguir votando".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo acordaba este martes suspender los efectos electorales para personas inscritas en el CERA para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, estimando las medidas pedidas por Vox e Iustitia Europa.

Además, el alto tribunal establece que las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas una vez finalizada su tramitación y que estas medidas permanecerán vigentes hasta que se dicte sentencia en el procedimiento.