Más Madrid pide acabar con la situación "absolutamente insostenible" que vive la Cañada Real

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal de Más Madrid, Pilar Sánchez, ha pedido a las administraciones competentes que acaben con la situación "absolutamente insostenible" que está viviendo la Cañada Real Galiana, tras casi tres meses sin electricidad en los sectores V y VI.

La concejala ha participado en la concentración de vecinos que ha tenido lugar esta mañana frente a la sede de Naturgy y ha asegurado que la situación "cada vez es más grave y las cosas cada vez se van complicando más".

"Las administraciones implicadas, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Delegación de Gobierno no toman ninguna decisión. Es un peloteo constante de una a la otra, es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía; ninguna hace nada", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

Sánchez ha alertado de que la salud de los niños y de las personas más vulnerables está "en peligro". "El alcalde de Madrid (José Luis Martínez-Almeida) se ha negado a adoptar ninguna medida, se le ha pedido que lleve generadores, que ponga flacas fotovoltaicas se ha negado, no hace absolutamente nada", ha criticado.

En esta línea, ha expresado que el regidor está "desoyendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de Naciones Unidas". "No sabemos realmente cuál es la razón por la que no están actuando", ha afirmado, a lo que ha añadido que se trata de una situación de "tal inhumanidad", ya que las familias continúan sin luz cuando se están registrado unas temperaturas gélidas. "No hay razón ninguna que lo pueda justificar", ha concluido.

