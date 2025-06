Más Madrid pide actualizar inventario de árboles y crear planes de gestión específicos para 17 zonas del Retiro

Critica que el Gobierno municipal "no haya hecho sus deberes" en seis años

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Más Madrid ha pedido actualizar el inventario de los árboles, renovar el Plan Director del arbolado del Retiro, crear planes de gestión específicos para las 17 zonas del parque y priorizar las inspecciones en áreas infantiles y deportivas.

Son las propuestas que ha enviado este viernes al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, después de que haya dado a la oposición hasta final de semana para que planteen medidas concretas de modificación del protocolo de cierre del Retiro y otros parques singulares de la ciudad ante condiciones climatológicas adversas.

En declaraciones remitidas a los medios, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha criticado que la información que ha enviado el Gobierno municipal a los grupos de la oposición sea "cuántos árboles se han caído en los últimos años", cuando reclamaban "la situación en la que está el resto de los ejemplares de los parques y del conjunto de la ciudad".

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de Manuela Carmena presentó en 2016 un Plan Director del arbolado del Retiro y que aprobó en 2019 un protocolo para situaciones meteorológicas adversas, por lo que ha cargado contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por "no haber hecho nada durante estos seis años".

"No ha actualizado ni ha revisado el plan que data de 2016, no ha creado planes específicos de gestión para poder cerrar el Retiro por zonas y no ha actualizado el inventario del arbolado imprescindible para saber el riesgo real de las caídas. Es decir, seis años perdidos", ha lamentado.

La líder de la oposición en el Consistorio "tiene muy claro" que primero hay que actualizar el inventario de los árboles "cuanto antes y con total transparencia" para saber si requieren de algún tratamiento. Asimismo, pide priorizar las inspecciones en áreas infantiles y deportivas y también en el entorno de la biblioteca Eugenio Trías para "mantenerlas abiertas el máximo tiempo posible".

Respecto al protocolo de cierre de parques por situaciones meteorológicas extremas, además de incorporar ese criterio selectivo y acotado por zonas, Más Madrid exige que "quede claro" su plazo de vigencia y de revisión, "siempre acompañado de la propia revisión del estado de la población de los árboles".

CONTRA EL "ABANDONO DE ALMEIDA"

"Como los árboles de Madrid no están bien cuidados cuando hace calor y hay rachas de viento, ante el temor de caídas, el Gobierno municipal cierra todos los parques históricos y muchos de los parques infantiles de la ciudad cuando más necesitan los madrileños la sombra de los árboles", ha defendido Maestre.

En este sentido, ha subrayado que este protocolo "afecta especialmente" al parque del Retiro, "con mucho uso, muchos árboles de gran edad y un importante evento cultural, como es la Feria del Libro".

"En plena crisis climática con olas de calor cada vez más frecuentes, más largas y más extremas, es una vergüenza que el abandono de Almeida nos prive de uno de los grandes pulmones de la ciudad de Madrid. El problema no es la falta de propuestas de la oposición, el problema es que lleva seis años sin hacer sus deberes y lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar de forma inmediata", ha concluido.