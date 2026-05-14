Más Madrid pide actualizar la normativa de Metro para "impedir" que predicadores evangélicos "molesten" a viajeros

Archivo - El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado (c), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy con la mayoría absoluta del PP y por lectura única la ley que permitirá a la Co - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido actualizar la normativa de Metro para "impedir" que "la secta" de predicadores evangélicos "moleste" a los viajeros en el suburbano, una situación que está provocando el "deterioro" de la convivencia.

Lo ha reclamado el diputado Emilio Delgado durante la sesión de control al Gobierno autonómico en la Asamblea después de asegurar que "estas pastoras evangélicas pentecostales dicen que hacen milagros, que hacen ver al que no ve, que hacen andar al que no anda u que hacen hablar a la gente en lenguas muertas".

"En la Comunidad de Madrid llevamos ya mucho tiempo viendo desplegarse una fuerza religiosa especialmente agresiva, muy vinculada al movimiento MAGA y a Donald Trump. Estoy hablando de los evangélicos pentecostales, ultraconservadores en lo social, ultraliberales en lo económico. Ustedes se entienden con ellos perfectamente", ha criticado.

Delgado ha mostrado "preocupación" ante el despliegue de "esta secta" en los espacios públicos porque "para la promoción de los eventos de estos timadores y de estos estafadores se está utilizando el transporte público madrileño".

"Están entrando en los vagones a rengar a gente con el consiguiente deterioro de la convivencia entre viajeros que no quieren que nadie trate de captarles en un vagón de tren", ha subrayado el diputado de Más Madrid.

Así, ha pedido a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que "deje de hacer el ridículo cada vez que abre la boca" y que "se ocupe de lo que son sus obligaciones y actualizar la normativa de Metro para impedir que sus amigos secuestren a la gente".

LA COMUNIDAD DEFIENDE SU NORMATIVA

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha defendido que la normativa de Metro actúa contra la venta ambulante ilegal y contra los predicadores que "molestan" a viajeros.

"Nosotros tenemos un reglamento de viajeros que consideramos que es suficiente, que funciona y sobre todo que promueve la convivencia, la seguridad y el normal funcionamiento del servicio. Lo que me preocupa es la obsesión de la izquierda por perseguir determinadas expresiones públicas cuando no encajan con su visión ideológica y sectaria", ha lanzado.

Cree Rodrigo que a Más Madrid está le molesta que "haya personas predicando valores cristianos en un espacio público". Ha añadido que el suburbano "actúa contra cualquier conducta que altere la convivencia y el normal funcionamiento del servicio".

"Actúa contra la venta ambulante ilegal, contra la generación de altercados, contra quienes incumplen las normas y también se actúa contra determinados predicadores cuando molestan a los viajeros. Pero ustedes no han traído aquí esta cuestión por el ruido y por la convivencia. La han traído, insisto, porque son cristianos", ha lanzado.

Al hilo, el consejero ha asegurado que si estas personas repartieran "propaganda comunista o predicando las bondades de la revolución boliviana", Más Madrid "estaría bien calladito". "A ustedes les incomoda el cristianismo porque representa justamente lo contrario de su proyecto político", ha lanzado.

SANCIONES Y EXPEDIENTES

Según ha detallado Rodrigo, en 2025 se han incorporado 70.987 expedientes de incoaciones, se han tramitado más de 18.800 sanciones, se han comprobado el título de transporte a más de dos millones de viajeros y se han realizado más de 13.900 actuaciones por hechos que pudieran ser constitutivos de delito.

"Hay 1.656 vigilantes de seguridad, 239 servicios de vigilancia en estaciones, 67 patrullas itinerantes y 9.500 cámaras de seguridad distribuidas entre las estaciones, trenes y recintos. Metro de Madrid es seguro, se lo puedo garantizar, uno de los más seguros del mundo", ha recalcado.