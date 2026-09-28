Más Madrid pide a Almeida retirar Plan Reside y aplicar Ley de Vivienda ante el "clamor social" que acampa en Sol

Numerosas personas pasan la segunda noche acampados en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido este lunes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que retire el Plan Reside y aplique la Ley de Vivienda tras el "clamor social" expresado en la manifestación del sábado y en la acampada que continúa hoy en la Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen, la octogenaria de Retiro que fue expulsada esta semana de la casa en la que había vivido durante 70 años.

Su portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha avanzado en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles que su grupo llevará ambas demandas a través de una moción de urgencia a la sesión de este martes.

A su juicio, las protestas envían un mensaje "que nadie puede ni olvidar, ni disimular, ni tapar, ni pasarse la bola al de enfrente" y es que "la vivienda en España, la vivienda en Madrid, no puede ser una mercancía en manos de especuladores y de fondos buitre".

La moción de Más Madrid reclama que el Ayuntamiento y la Comunidad asuman "las competencias que tienen" y apliquen la Ley de Vivienda. "Si la ley estatal vigente en este momento se aplicara en Madrid, no habría ningún incentivo para desahuciar a Maricarmen, porque no podría subirle la renta de 500 a 1.600 euros".

El grupo pide también la "paralización inmediata" del Plan Reside. Maestre ha vinculado esta exigencia con la situación de personas como Paquita, una vecina de 83 años en La Latina amenazada de desahucio y cuyo lanzamiento está suspendido cautelarmente. "Si a Maricarmen la desahucian es para subirle la renta, pero si a Paquita (...) la quieren desahuciar es para convertir su piso en un piso turístico", ha afirmado.

Maestre ha reprochado además a Almeida su posición ante la acampada de Sol. "La única solución al problema de la vivienda que propone Almeida es mandar callar a los que protestan por el problema de la vivienda", ha criticado, después de que el regidor haya dicho que no se quedará "de brazos cruzados" ante la "nada" promovida por Delegación de Gobierno. A su juicio, tanto Almeida como la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, deberían "sentarse a escuchar las reivindicaciones" de los acampados.

En cuanto al decreto estatal que se negocia para el Consejo de Ministros de este martes, Maestre ha señalado que Más Madrid quiere incluir la paralización de los desahucios, la prórroga de los alquileres y la renovación automática de los contratos salvo excepciones justificadas.

"Estamos todavía lejos de que esas demandas estén satisfechas, pero vamos a pelear hasta el último minuto", ha dicho. En este sentido, ha defendido que la norma debe atender tanto "la urgencia inmediata" como "la transformación estructural" del acceso a la vivienda.