Más Madrid pide aumentar un 60% el presupuesto de AP para que la espera en centros de salud sea de un máximo de dos días

Archivo - Varias personas hacen cola en el Centro de Salud Vicálvaro-Artilleros en el distrito de Vicálvaro. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido aumentar un 60% los fondos destinados a la Atención Primaria en 2026 con el objetivo de que la espera en los centros de salud sea de un máximo de dos días.

Esta es una de las enmiendas de la formación regionalista para los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año que pone como una de sus prioridades la Sanidad, cartera ministerial que además ostenta la líder del partido, Mónica García.

Concretamente, según ha trasladado la formación en un encuentro con periodistas, el objetivo es elevar el presupuesto por habitante en AP a 300 euros para, a dos años vista, elevarlo hasta los 400. En el caso de este año sería pasar de 1.255.748.231 euros (177/habitante) a 2.118.297.000.

La portavoz del partido, Manuela Bergerot, ha afirmado que hasta la llegada de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "lo normal" era conseguir cita en el centro de salud de cada uno "en un máximo de dos días y eso es lo que se quiere devolver a todos los madrileños".

"Nadie debería esperar más de 48 horas para tener una cita en su centro de salud, y por eso presentamos un plan para invertir en la Atención Primaria como corresponde, para traer más profesionales a los centros de salud y conseguir que se queden para acompañar a sus pacientes a lo largo de los años", ha apostillado Bergerot, quien ha reivindicado los centros de salud como "la base del sistema sanitario".

En su batería también incluye aumentar un 8,5% las retribuciones --la subida salarial que se ha aplicado a los diputados de la Asamblea-- a todas las categorías profesionales así como a la totalidad de las personas que trabajan en Atención Primaria (86,5 millones).

Reclama también invertir en longitudinalidad, creando un complemento del 10% del sueldo a quien permanezca 3 años en el mismo cupo, con un aumento del 2% por cada año más que permanezca en el mismo cupo. Quedarse toda la vida en el mismo cupo implicaría duplicar el sueldo. Este complemento se añadiría a los ya existentes (trienios, carrera profesional, etc).

Plantean también aumentar estructuralmente las plantillas de modo que el uso de doblajes o módulos de absorción de demanda sea puntual y ocurra solo en situaciones excepcionales y "no sea la base de la asistencia como actualmente". "Como mínimo las plantillas han de aumentar en 450 médicos de familia y 200 pediatras, para contratar a los cuales harían falta 42 millones de euros", apostilla.

En su hoja de ruta también incluyen realizar un plan de retorno de talento en Atención Primaria con una campaña de captación activa de profesionales, localizando a los médicos de familia que han abandonado la AP en los últimos 10 años y "ofreciéndoles contratos en buenas condiciones, en virtud de las medidas anteriores".

La formación regionalista pide crear puestos mixtos de investigación-actividad clínica para cubrir los centros de salud de difícil cobertura, además de aumentar las plazas de formación de Medicina de Familia y Comunitaria hasta "cumplir el compromiso adquirido en el CISNS 2018 y continuar progresivamente el aumento en colaboración con el resto de CCAA y el Ministerio de Sanidad".

Más Madrid quiere proporcionar "sin detrimento del salario" abono transporte a todo el personal sanitario y facilitar ayudas de transporte a los profesionales que se desplacen a centros de difícil cobertura.

Además, quieren consolidar nuevos perfiles profesionales en Atención Primaria, aumentando en número y funciones los ya existentes (matronas, fisioterapeutas, etc) e incluyendo nuevos (terapeutas ocupacionales, administrativos sanitarios, etc.).