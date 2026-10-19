Más Madrid pide "centrar energías" de Frente Amplio en propuestas y no en "hablar de partidos" tras críticas de Podemos

Imagen de recurso de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (d), y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido "centrar las energías" del Frente Amplio en sus propuestas y no en "hablar de partidos" tras no conseguirse un acuerdo entre la coalición y Podemos para armar una lista electoral única en todo el Estado a la izquierda del PSOE el 29N.

"Ya está. Se ha acabado el drama. A partir de ahora ni un minuto más en hablar de partidos políticos", ha lanzado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara.

Lo ha hecho tras ser preguntada por las últimas declaraciones del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, quien ha acusado al Frente Amplio de tener como "objetivo" conseguir "matar" a Podemos "por delante de cualquier consideración". Desde el Frente Amplio se ofreció a la cabeza de lista de Podemos, Irene Montero, el 'número 2' por Madrid, pero se planteó que la coalición tenía que ser en todo el Estado. Podemos había alcanzado en Cataluña un acuerdo con ERC.

"Es lo que ha decidido su dirección", ha recalcado Manuela Bergerot, quien ha insistido en plantear "soluciones" para problemas como el aumento de la energía, los "precios desbocados de la vivienda" o el aumento del coste de la vida.

Además, ha afirmado que este sábado en el Parque Tierno Galván se "notaban las ganas" del Frente Amplio y que está "claro" que la izquierda "va a ir hacia arriba en esta campaña".

"Hay partido, hay ambiente de remontada y en eso estamos ahora mismo. Las más de 15 organizaciones políticas que nos hemos puesto de acuerdo para dar una respuesta a la altura de lo que está sucediendo en las calles y en las plazas de Madrid y también en el resto de España", ha rematado.