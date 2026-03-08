Más Madrid pide comedor escolar gratuito para familias monomarentales y que sean colectivo prioritario para Educación

Archivo - Comedor escolar - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha solicitado que se garantice el comedor escolar gratuito para las familias monomarentales en los centros sostenidos por fondos públicos y que se les reconozca de manera explícita como "colectivo prioritario en las políticas educativas y de lucha contra la pobreza infantil".

Así lo recoge la Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se reclama también un proceso de acceso "ágil, claro y no estigmatizante" para la concesión de esta gratuidad.

Solicitan que se dote de presupuesto a esta medida de forma "suficiente y estable", incorporándola como "política estructural del sistema educativo madrileño y no como una ayuda excepcional".

En el texto recuerdan que en su discurso de investidura de 2023, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, anunció ayudas dirigidas a familias monoparentales para que fuera más fácil acceder a recursos y prestaciones públicas.

"Dos años después, estos compromisos no se han materializado en ninguna política pública efectiva, ni en instrumentos administrativos reales, ni en partidas presupuestarias con impacto directo en la vida de estas familias", reprocha el partido.

Sostiene que la "inmensa mayoría" de las familias monoparentales son monomarentales sostenidas por una mujer que "asume en solitario la crianza, los cuidados y el sustento económico del hogar".

Al hilo, ha asegurado que la falta de políticas específicas dirigidas a estas familias refleja una "concepción profundamente limitada de la igualdad y de la justicia social" porque no basta con "discursos genéricos ni con anuncios que nunca llegan a concretarse".

Por ello, apuestan por el comedor escolar gratuito, porque no la contemplan como una "medida asistencialista" sino como una apuesta por "proteger la infancia, apoyar la conciliación, combatir la pobreza infantil y reconocer la sobrecarga estructural" sobre estas mujeres que crían solas.

"La Comunidad de Madrid tiene competencias plenas para actuar en este ámbito y recursos suficientes para hacerlo. Lo que ha faltado hasta ahora no es capacidad, sino voluntad política. Resulta ahora imprescindible pasar de las palabras a los hechos", rematan.

LEY DE FAMILIAS MONOPARENTALES

Esta es una de las peticiones que se enmarcan en la apuesta del partido por atender a este colectivo, que llevó en noviembre del pasado año a registrar una Proposición de Ley (PL) de familias monoparentales con el objetivo de equiparar sus derechos a los de las familias numerosas.

En la misma, se define primero qué es una familia monoparental y se incluye entre sus supuestos que la progenitora con personas dependientes a cargo haya sido víctima de violencia de género. Asimismo, se plantea la expedición del título y del carnet de familia monoparental.

Inciden, además, en la importancia de definir y cuantificar su número en la región --estimado por encima de las 250.000-- porque de momento se encuentran invisibilizadas en los diagnósticos sociales, lo que impide que se hagan políticas públicas específicas y adaptadas a ellas.