Más Madrid pide a Delegación que proteja de "amenazas de agresión" a acampados y no desaloje Sol como pide la Comunidad

Cientos de personas durante la acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Decenas de personas siguen acampando en la Puerta del Sol para exigir soluciones para los problemas de la vivienda. El Gobierno - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha enviado este miércoles a la Delegación del Gobierno en Madrid una misiva en la que plantea que el requerimiento de la Comunidad para que disuelva la acampada de la Puerta del Sol no debería llevarse a cabo y, por contra, reclama que la institución encabezada por Francisco Martín proteja a los congregados ante "amenazas de agresión" y convocatorias por redes sociales.

Así consta en el escrito remitido por la formación regionalista, al que ha tenido acceso Europa Press, en respuesta a la reclamación formulada por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local este martes.

El Ejecutivo regional ponía el foco en la protección de la Real Casa de Correos, Bien de Interés Cultural, que ha sufrido "actos vandálicos" como "pintadas, basura y orines". Sostiene el requerimiento que se perturba el normal funcionamiento de la sede institucional y creando un riesgo a su integridad. También considera que afecta a las competencias de la Comunidad en materia de turismo y comercio interior.

Concretamente, Más Madrid plantea que Delegación debería "conciliar la protección del patrimonio y del normal funcionamiento de las instituciones" con el "pleno respeto al derecho fundamental de reunión".

Sostiene, por ejemplo, que las competencias autonómicas de turismo y comercio interior no atribuyen a la Comunidad "la facultad de determinar cómo y con qué medios" deben actuar los policías. "Que una reunión en la vía pública tenga efectos sobre la actividad turística o comercial es inherente a su propia naturaleza", apuntan para recalcar que el Ejecutivo regional no puede "imponer obligaciones" a la Administración General del Estado, al tiempo que recuerda que las competencias de ocupación, limpieza y uso de la vía pública tampoco dependen del Gobierno autonómico, sino del Ayuntamiento.

Asimismo, apunta a que entre los supuestos que se plantean en la ley reguladora del derecho de reunión no se incluye la "falta de comunicación previa" ni el "carácter prolongado" de la misma. "Se trata de una movilización ligada a un proceso normativo en curso en materia de vivienda, y la instalación de tiendas forma parte de la expresión misma de la protesta", sostiene la formación regionalista.

PROTECCIÓN DE CONGREGADOS

Por contra, sí que cree necesario que se tomen medidas "inmediatas" para proteger a los concentrados de "amenazas de agresión y convocatorias difundidas en las últimas horas", después de que " el pasado lunes varios agitadores acudieran a la plaza para increpar a los participantes, uno de ellos portando un espray de pimienta".

Para ello pide un dispositivo policial preventivo en el perímetro de la concentración que vigile e impida la llegada de "grupos que pretendan agredir a los participantes" y que, además, dé traslado a Fiscalía "de las convocatorias públicas a la violencia a efectos de su investigación". "Resultaría paradójico que la invocación del orden público que hace la Comunidad de Madrid se tradujera en la desprotección de quienes hoy lo están viendo amenazado.", han prosiguen.

Sobre las pintadas y los daños alegados por el Ejecutivo regional, afirman que son hechos individualizados que deben "perseguirse de forma individualizada" y que "no alteran el carácter pacífico de una concentración de cientos de personas que se desarrolla con normalidad".

Más Madrid plantea, además, una serie de medidas a tener en cuenta como designar un interlocutor "estable" con los promotores de la concentración, mantener pasillos de tránsito para evacuación y emergencias, coordinación con el Ayuntamiento en la protección de la concentración y que valore la instalación provisional de aseos.