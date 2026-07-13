Más Madrid pide que se fije por ley que las viviendas tengan que tener sistemas de refrigeración para ser habitables

Archivo - Una persona enciende un aire acondicionado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado que se fije por ley que las viviendas tengan que tener sistemas de refrigeración activa de alta eficiencia energética para que se le reconozca la habitabilidad.

Lo han pedido en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por la formación regionalista en la Asamblea e Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que piden que para introducir este requisito se modifique la normativa autonómica de diseño y calidad de la vivienda.

Entiende la formación que es imprescindible que igual que se protegen las viviendas para las temperaturas del invierno, debería fijarse como obligatorio que se haga lo propio ante un escenario en el que se perfila un incremento de hasta 6 grados de temperatura máxima anual.

"Ante esta amenaza estructural, el concepto tradicional de habitabilidad ha quedado desfasado; hoy, una vivienda que no protege del calor extremo es una vivienda que no garantiza la dignidad de quienes la habitan", sostienen.

Es por ello que, además de pedir este cambio normativo, reclaman que se lance una línea de ayudas directas para comprar e instalar estos sistemas de climatización --con prioridad de barrios y municipios más vulnerables--, ya que el coste de este sistema oscila entre 400 y 2.500 euros, además de 800 euros por aparato.

INCREMENTAR LAS AYUDAS A REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

En este afán por impulsar la climatización sitúan como prioritario incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la rehabilitación energética del parque residencial existente, priorizando actuaciones de mejora del aislamiento térmico (ventanas, fachadas y cubiertas).

La propuesta de la formación regionalista incluye también la necesidad de que para los nuevos desarrollos urbanísticos tenga que haber estudios de impacto climático e isla de calor. Para que sean necesarios piden que se modifique la Ley del Suelo.

Por último, se dirigen también al Gobierno de España, a quien reclaman que se promuevan las modificaciones legislativas pertinentes en la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir el confort térmico y la protección frente al calor extremo dentro de las condiciones mínimas de habitabilidad exigibles para el alquiler de una vivienda.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha destacado en declaraciones remitidas a Europa Press que una temperatura agradable en casa "no debería ser un lujo" y que los caseros deberían hacerse "responsables garantizando aire acondicionado y climatización para todos".

"Ninguna vivienda es plenamente habitable si no puede enfriarse en verano y calentarse en invierno. Mientras los veranos se vuelven cada vez más extremos, miles de inquilinos madrileños soportan temperaturas por encima de 30 grados en sus hogares. La situación es insostenible y hay que tomar medidas ya", ha remarcado.