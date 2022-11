Más Madrid pide un nuevo centro de violencia sexual en la ciudad y campañas informativas en el ámbito universitario

Maestre subraya que hay casi 5 millones del presupuesto de Igualdad que no se han ejecutado

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Más Madrid planteará en el Pleno de la próxima semana y en el marco de este 25N, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, la creación de un nuevo centro de violencia sexual en la ciudad, campañas informativas sobre violencia sexual en el ámbito universitario y un aumento de un 20 por ciento del presupuesto de 2023 para prevenir la violencia machista y atender a las víctimas.

"Las mujeres madrileñas necesitan un Gobierno que luche contra la violencia machista pero el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha dedicado estos años a contentar a sus socios de la ultraderecha. Erradicar la violencia contra las mujeres requiere voluntad política, un plan con más presupuesto y convicción", ha enumerado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en un comunicado.

Maestre ha acusado a Almeida de ponerse "de perfil" y hacer "un trabajo de mínimos" porque "las mujeres no están en el centro de sus políticas", lo que se traduce en "un parón de todos los avances que se iniciaron en el anterior mandato progresista". "No ha aumentado el presupuesto de igualdad y lucha contra la violencia de género y no ha propuesto ni una medida valiente y decidida en estos tres años y medio de mandato", ha lamentado.

"En 2022 los delitos contra la libertad e indemnidad sexual han aumentado un 34,6 por ciento en Madrid. Venimos de un verano con alarma social por el incremento de casos de sumisión química y recordemos el grito aterrador del colegio mayor Elías Ahuja que normalizaba las agresiones sexuales contra las mujeres. Hace falta un Gobierno municipal firme ante esta realidad para acabar con una lacra que afecta a la mitad de la población", ha defendido Rita Maestre.

CASI 5 MILLONES SIN EJECUTAR

La portavoz de Más Madrid ha asevero "que hay casi 5 millones de euros del presupuesto de Igualdad que no se han ejecutado" y se ha preguntado si responde a "mala gestión, desinterés o falta de ideas".

"No nos podemos permitir ninguna de esas cosas. Se podrían hacer campañas de formación, abrir más centros de igualdad, más centros 24 horas contra la violencia sexual. Exigimos compromiso e iniciativas contra la violencia machista, no un Gobierno paralizado", ha sentenciado.

Más Madrid propondrá en el Pleno de noviembre la creación inmediata de un nuevo centro de violencia sexual que dé atención a las mujeres víctimas, además de la puesta en marcha de campañas de comunicación específicas sobre violencia sexual, especialmente enfocadas al ámbito universitario para evitar situaciones como la del Elías Ahuja.

También que se tramite la ordenanza para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la ciudad de Madrid. El proyecto definitivo se aprobó en mayo de 2019 pero "el Gobierno de Almeida paralizó su tramitación".