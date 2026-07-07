Más Madrid pide un Plan Integral de Adaptación al Calor en la Comunidad con 1.200 millones en cuatro años

Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido este martes un Plan Integral de Adaptación al Calor en la Comunidad de Madrid que esté dotado con un presupuesto de 1.200 millones de euros en cuatro años.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se plantean varias medidas como refugios climáticos, mapa de islas de calor o intervenciones en centros educativos, sanitarios o residencias de mayores.

En el texto la formación regionalista critica que el Plan contra el calor 2026 de la Comunidad y el portal de salud frente al calor "se limitan a recomendaciones higiénico-sanitarias y avisos puntuales". "Se limitan a recomendaciones higiénico-sanitarias y avisos puntuales", critican.

Frente a ello proponen crear una red regional de, al menos, 1.200 refugios climáticos (aproximadamente uno por cada 5.500 habitantes) en edificios y equipamientos públicos (lo que garantiza que estén a menos de 15 minutos caminando de la mayoría de la ciudadanía), y crear un fondo de apoyo municipal de 50 millones de euros para que los ayuntamientos desarrollen y adecúen los suyos propios.

Reclaman que se elabore un mapa regional de "vulnerabilidad al calor" y otro de islas de calor actualizado anualmente; además de ejecutar un Plan de Acción que priorice las actuaciones más urgentes, destinando al menos el 40% del presupuesto de este Plan Integral a los barrios y municipios situados en el decil de mayor vulnerabilidad según el mapa anterior.

Más Madrid reclama impulsar un programa de incremento de arbolado urbano y periurbano con 500.000 nuevos árboles para que haya un 30% de cobertura de sombra en calles y plazas de los principales núcleos urbanos.

Sugieren, asimismo, establecer objetivos de desimpermeabilización y pavimentos fríos, con la meta de transformar y renaturalizar al menos 200 hectáreas de suelo urbano actualmente asfaltado en superficies permeables y drenantes.

Los centros públicos tienen su propio apartado con 400 millones de euros para bioclimatizar y adaptar 1.500 de centros educativos, sanitarios y residencias de personas mayores. Por su parte, los intercambiadores de transporte en superficie y estaciones de autobuses serían, de cumplirse, objetivo de pérgolas vegetales y toldos para incrementar las sombrar.

Entienden que es importante también desarrollar objetivos de desimpermeabilización y pavimentos fríos, con la meta de transformar y renaturalizar al menos 200 hectáreas de suelo urbano actualmente asfaltado en superficies permeables y drenantes.

Por último, piden crear Fondo Autonómico de Adaptación Climática Municipal dotado con 200 millones de euros para cofinanciar al 80% las obras de adaptación, reverdecimiento y sombreado en el espacio público ejecutadas por los ayuntamientos madrileños.