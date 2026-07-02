Más Madrid pide un receso en Pleno de la ley del concebido no nacido por una enmienda de PP que ve "inconstitucional"

Archivo - El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido un receso en el Pleno en el que se va a aprobar la ley que reconoce al concebido no nacido como parte de la unidad familiar al votarse una enmienda del PP que entienden que sería "inconstitucional".

Lo ha advertido la secretaria general del Grupo Parlamentario Más Madrid, María Acín, quien ha afirmado que una de las enmiendas del PP tiene una constitucionalidad "cuestionable". Ha solicitado una revisión o un receso para que la Mesa lo analizara.

Ante ello, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha destacado que no procede porque la Mesa ya la calificó y "ha cumplido todos los trámites".

Se trata de la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Popular que señala que 'Se habilita al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de la presente ley, así como para modificar la disposición adicional segunda de esta ley'.

El escrito que remitirá a Ossorio, al que ha tenido acceso Europa Press, se sostiene que habría "serias dudas de constitucionalidad" porque la Disposición adicional segunda tiene rango de ley y que por el principio de jerarquía normativa "solo puede ser modificada o derogada por una norma de rango igual o superior".

En esta enmienda se estaría llevando a cabo "una reducción del rango legal sin límites" de la Disposición Adicional Segunda, ya que el PP estaría planteando que una norma reglamentaria del Consejo de Gobierno modificara un precepto con rango de ley, "que una norma inferior altere una superior".

"La enmienda discutida no fija criterio alguno, no establece principios, topes o limites a la facultad de modificación que confiere", han destacado. Es por ello que ha pedido a la Mesa de la Asamblea que inadmita esta enmienda 'popular', a pesar de no haberlo hecho previamente.