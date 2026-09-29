Más Madrid pide recuperar el transporte con espera para equipos paliativos para no "restar" atención a los pacientes

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MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido este martes en el Pleno de Cibeles instar a la Comunidad a recuperar el transporte con espera para los equipos de atención paliativa domiciliaria del Sermas dependientes de la Dirección Asistencial Centro.

El PP ha votado en contra de la propuesta --que ha sido rechazada-- y ha sostenido que la incidencia planteada afecta a "un reducido grupo de profesionales", mientras que PSOE y Vox la han apoyado.

La concejala de Más Madrid Esther Gómez Morante ha denunciado que los equipos que atienden a pacientes en Carabanchel, Latina, Usera, Villaverde y Chamberí dejaron de contar hace unos cuatro meses con un vehículo y un conductor que esperaban mientras realizaban las visitas. Según ha explicado, ahora deben pedir un taxi entre domicilios y transportar material sanitario que puede pesar "en torno a 30 kilos".

Gómez Morante ha asegurado que la espera del taxi añade demoras de entre 15 y 45 minutos a los desplazamientos y hace "prácticamente imposible realizar más de tres o cuatro" visitas al día. "El tiempo perdido esperando un transporte es tiempo que se resta a pacientes que necesitan atención", ha afirmado. En su réplica, ha insistido: "Cada minuto que se pierde en esperar a que llegue un taxi es un minuto más de sufrimiento para un enfermo en su casa".

Por su parte, el concejal del PP Orlando Chacón ha explicado que la Consejería de Sanidad ha cambiado el contrato del sistema de movilidad de los profesionales sanitarios en la ciudad y que "la inmensa mayoría" ha aceptado las alternativas ofrecidas. Ha calificado el problema expuesto por Más Madrid de situación "muy concreta, claramente minoritaria", aunque ha añadido que eso no significa que la Administración permanezca ajena a las quejas.

"Ya se han introducido ajustes para facilitar aún más la movilidad de estos profesionales mediante procedimientos más ágiles y directos", ha señalado. En su última intervención, ha afirmado que "el servicio está funcionando con plena normalidad" y que la Gerencia de Atención Primaria atiende las incidencias que se presentan.

Gómez Morante ha rechazado que el cambio afecte del mismo modo a todos los equipos de Madrid. "Solamente los distritos de Carabanchel, Usera, Villaverde, Latina y Chamberí que dependen de la Dirección Asistencial Centro son los que tienen eliminado este servicio", ha sostenido.

La concejala socialista Ana Lima ha respaldado la petición porque, a su juicio, las esperas reducen el tiempo disponible para atender a pacientes con enfermedades avanzadas. "En cuidados paliativos una demora no es una simple incidencia logística", ha advertido. Por Vox, Fernando Martínez Vidal ha señalado que los afectados "no serán muchos en número, pero tienen un problema" y ha defendido recuperar el transporte con espera.

La proposición ha sido rechazada finalmente con el voto en contra del PP. Más Madrid, PSOE y Vox han votado a favor y el concejal no adscrito Javier Ortega se ha abstenido.