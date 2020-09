Más Madrid pide retrasar inicio del curso ante el "caos" del Gobierno regional por "no haber hecho los deberes"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha solicitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que retrase el inicio del curso escolar entre 7 y 10 días ante el "caos" de su Gobierno por no haber hecho "los deberes".

Perpinyà, acompañado de su portavoz de Educación, María Pastor, ha entregado un documento con una veintena de propuestas a la presidenta madrileña y al consejero de Educación, Enrique Ossorio, en la reunión que han mantenido en la Puerta del Sol este miércoles.

Entre ellas, se encuentra retrasar la presencialidad del curso escolar entre 7 y 10 días para desahogar a la comunidad educativa hasta que el Ejecutivo "cumpla con sus obligaciones". También apuesta por impulsar medidas de conciliación, destinar más recursos a la educación pública, el refuerzo de las plantillas, bajada de ratios, convenio de colaboración con los ayuntamientos para abordar conjuntamente el buen desarrollo del curso escolar y el refuerzo del personal de comedor y extraescolares.

También proponen la creación de equipos Covid-escolar para la coordinación entre los centros educativos y el sistema sanitario, que permita una línea express de detección y actuación, criterios de cierre y posterior apertura de aulas y colegios, así como garantizar personal de enfermería en todos centros educativos.

"Hay un caos importante a falta de dos días al inicio del curso y no parece que se vayan a cumplir las promesas del Gobierno. Hay problemas en la contratación de los profesores, infraestructuras y por no hablar del caos que hemos visto hoy en relación a las pruebas serológicas. Es evidente que el Gobierno de la Comunidad no ha hecho sus deberes a tiempo, que no han sido diligentes y las consecuencias son este caos", ha lamentado Perpinyà en declaraciones a los periodistas tras el encuentro.

Este conjunto de medidas, según Perpinyà, lo estudiará la Comunidad aunque no comparte aspectos de su análisis y no les han dado una explicación de "por qué no han hecho sus deberes a tiempo". "El Gobierno no está preparado para iniciar el curso con garantías para todos los alumnos", ha zanjado Perpinyà.

En esta ocasión, Díaz Ayuso ha trasladado todas las medidas puestas en marcha para garantizar la protección y seguridad de profesorado y alumnado, con la contratación de casi 11.000 profesores, test para la comunidad educativa, horarios escalonados a las entradas y salidas y régimen semipresencial para los alumnos más mayores.

Ayer la presidenta ya mantuvo reuniones con PSOE y Vox quienes reconocieron también que las medidas de cara a la 'vuelta al cole' llegaron "a última hora" y le aferon que no les hubiera tenido en cuenta a los grupos de la oposición para elaborar dichas medidas.

No obstante, el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, aseguró ayer que existe una "interlocución permanente" con los grupos parlamentarios, y con "todos los agentes del mundo educativo", para añadir que el plan "ha tenido en cuenta las aportaciones de todos".

Ossorio reconoció también la complejidad de ejecutar todas las medidas a "muy pocos días" del inicio de curso, aunque defendió que han actuado con "previsión" porque el 30 de junio ya presentaron los posibles escenarios para el curso 2020/21, y el 9 de julio se dictaron las instrucciones.