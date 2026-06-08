Más Madrid pide subvenciones para que en dos años todos los colegios de la región estén climatizados como en Torrejón

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), interviene durante un pleno, en la Asamblea de Madrid. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido este lunes una línea de subvenciones regional para que se garantice que en un máximo de dos años la climatización de los colegios de Infantil y Primaria de los municipios esté cubierta.

Así lo ha trasladado la portavoz adjunta de la formación María Pastor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes. En la misma ha presentado esta Proposición No de Ley (PNL) en la que reclaman también poner en marcha un Plan de Inversión Regional para la climatización de los centros de secundaria que se ejecute en un plazo máximo de dos años e incorporar al diseño, calendarización y posterior Mesa de Seguimiento de dicho Plan a la comunidad educativa.

"Es exactamente lo mismo que ya ha hecho el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, climatizar todos los coles públicos", ha planteado Pastor en alusión al trabajo de este Consistorio, encabezado por el 'popular' Alejandro Navarro, que conseguía la cobertura total la pasada semana.

Entiende Pastor que lo que debe hacer "el PP es copiar al PP" porque es una "auténtica vergüenza" que los colegios e institutos públicos sean los únicos edificios públicos que no estén climatizados.

"Falta de concentración, problemas de aprendizaje, problemas de salud para miles de niños y muchísima angustia para las familias que vemos todos los días como nuestros hijos y nuestras hijas se van a pasar muchas horas al cole y salen con el ventilador de mano, con el flusflus y sin saber si te llamarán porque están mareados o tienen un golpe de calor", ha planteado.

También ha cargado contra la ausencia de climatización de los colegios la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quien ha recordado que este gue uno de los "compromisos" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en su investidura.

"Para sorpresa de nadie es el compromiso no llega ni al 5% de climatización de los centros públicos es decir una vez más no cumple. Sólo quiero recordar para cuando a los consejeros y a la propia Ayuso le dé por hacer estas gracias que el año pasado el sistema de monitorización de la mortalidad diaria estimó que 544 personas murieron en Madrid por un golpe de calor", ha rematado.

INVERSIÓN REGIONAL

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha sacado pecho de que en este año se han destinado 18 millones de euros para mejorar la climatización y "paliar los efectos de las altas temperaturas", un 33% más.

Ha destacado que en los últimos tres años se han invertido más de 44 millones de euros en 700 actuaciones, por lo que cree que el compromiso del Ejecutivo autonómico con "esta comodidad de los alumnos y profesores en las aulas" es "incuestionable".

"Los ayuntamientos pueden hacer actuaciones pero también los centros escolares pueden tener hacer actuaciones para evitar pues estos picos de temperatura. Son pues unas pocas semanas al año y que ellos pueden adaptar el horario o las condiciones en las que se dan las clases para paliar estos efectos", ha planteado el 'popular'.

Además, ha recalcado que porque "ponga en un papel" que las aulas deban estar a 27 grados "no va a ocurrir mágicamente", por lo que la postura de la Comunidad es "infinitamente más prudente y realista sabiendo las miles de aulas" que hay en la región.