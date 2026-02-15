Más Madrid pide supermercados municipales públicos y que el Gobierno limite precios de productos saludables de la compra

Archivo - Imagen de recurso de un supermercado. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha solicitado que se ponga en marcha desde la Comunidad en colaboración con los ayuntamientos una red de supermercados públicos municipales y que el Gobierno central limite los precios de productos saludables de la cesta de la compra como pan, cereales, carne, pescado, queso, fruta o alimentos de bebés.

Así consta en la Proposición No de Ley (PNL) registrada por la formación regionalista en la Asamblea de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que plantean que el objetivo de la medida es asegurar que "toda la población" tenga acceso a alimentos frescos y saludables "a precios justos".

Con esta iniciativa buscarán que la Cámara de Vallecas pida al Ejecutivo regional que dentro de sus competencias vigile los precios de la alimentación, "supervisar la cadena de valor y detectar prácticas abusivas de los grandes intermediarios y superficies comerciales".

Además, también plantean la necesidad de "promover el consumo de proximidad y circuitos cortos de comercialización" impulsando la producción de cercanía, cooperativas de consumo y el acceso a productos madrileños de temporada en los centros educativos, hospitales y residencias.

El diputado de Más Madrid Pablo Padilla ha afirmado en declaraciones remitidas a Europa Press que "de nada sirve que los datos macroeconómicos vayan bien si la cesta de la compra se vuelve inasumible para muchos hogares madrileños".

"Este paquete de medidas, dirigido a uno de los problemas fundamentales de la sociedad madrileña junto a la vivienda, pretende revertir un problema de acumulación de poder de gigantes del mundo de la alimentación que ha llevado a Madrid a ser la segunda capital europea, después de Varsovia, donde más han crecido los precios de la compra", ha remarcado.