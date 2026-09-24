Más Madrid pide al Tribunal de Cuentas el expediente del ático de Chamberí y que identifique quién autorizó la compra

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (i), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha presentado un escrito ante el Departamento 1º de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para que en la pieza que abrió por la compra del ático de 6,3 millones por la Comunidad en Chamberí consiga el "expediente completo" de la adquisición y que identifique quién la autorizó.

Así figura en el escrito trasladado a los medios de comunicación por el partido, en el que reclama conocer el acuerdo de delegación de poderes del consejero delegado de Planifica Madrid y si existió el informe previo de Hacienda, "que la ley exige" para este tipo de operaciones.

Además, pide que se anote la situación judicial del inmueble en el Registro de la Propiedad y que cualquier intento de venderlo se comunique antes al Tribunal, "para evitar una liquidación apresurada y por debajo de precio".