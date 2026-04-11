Más Madrid plantea una gran biblioteca fuera de la M-30 y ve "propaganda" el Plan Estratégico del Libro y la Lectura

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid en la Asamblea Marisa Escalante ha propuesto la creación de una gran biblioteca regional fuera de la M-30 y ha criticado el Plan Estratégico del Libro y la Lectura (2025-2028) de la Comunidad de Madrid al considerar que carece de concreción y recursos suficientes.

Durante la última Comisión de Cultura, Escalante ha señalado que el documento "suena bien" y "enumera objetivos razonables", pero ha advertido de que "se queda corto en lo importante". "Un plan no se mide por su portada ni por su retórica, se mide por la capacidad para cambiar los derechos culturales de la gente", ha afirmado.

En este sentido, ha criticado que el plan "habla mucho de intenciones, pero poco de cómo aterrizar esos compromisos" y ha señalado la ausencia de un presupuesto desglosado, un calendario de ejecución o indicadores concretos de cumplimiento. "Sin presupuesto suficiente, sin calendario, sin indicadores (...) el riesgo es que todo se quede en propaganda cultural", ha advertido.

La diputada ha advertido que el acceso a la lectura sigue siendo desigual en la región, con carencias en la red de bibliotecas, especialmente en municipios pequeños y zonas rurales. También ha alertado de la situación del sector del libro, con cierres de librerías como la de Tipos Infames por la "gentrificación" y ha criticado que las ayudas públicas "no llegan al 0,3% del presupuesto" de la Consejería liderada por Mariano De Paco Serrano.

Además, ha señalado que servicios como bibliobuses o bibliometro evidencian "una solución de mínimos" y que el propio plan refleja carencias en su implantación.

UNA GRAN BIBLIOTECA COMO "PIEZA CENTRAL"

Durante su intervención, la diputada ha planteado la creación de "una nueva y gran biblioteca regional del siglo XXI fuera de la M-30", concebida como "un espacio de referencia, abierto, atractivo, vivo, que combine lectura, estudio, creación, mediación, infancia, cómic, cultura digital y archivo".

La diputada ha defendido esta propuesta poniendo como ejemplo modelos internacionales como el de Oslo, donde "una gran biblioteca no es un lujo, sino una pieza central de los derechos culturales".

A su juicio, Madrid necesita "ambición de verdad" para reforzar el acceso a la lectura, ampliar bibliotecas y sostener el pequeño comercio cultural.

LA COMUNIDAD DEFIENDE LOS DATOS Y EL LIDERAZGO EN LECTURA

Por su parte, el director general de Patrimonio y Cultura de la Oficina del Español, Bartolomé González, ha defendido la política de fomento de la lectura del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que los datos permiten realizar "una valoración muy positiva".

Según ha detallado, la Comunidad de Madrid presenta los mayores índices de lectura del país, con una tasa seis puntos superior a la media nacional y un porcentaje de lectores mayores de 14 años cercano al 98%.

En el caso de los menores de entre 10 y 13 años, el 84% declara leer por ocio, cifra que alcanza el 93% en el caso de las niñas, mientras que entre los mayores de 60 años el porcentaje se sitúa en el 72,4%.

Además, ha señalado que casi el 80% de los usuarios valora su biblioteca con una puntuación igual o superior a 8 y que las bibliotecas públicas registraron en el último ejercicio un incremento del 2% en el porcentaje de lectores.

El director general ha subrayado también el peso del sector editorial madrileño, que concentra el 43,2% de los libros editados en España, y ha cifrado en 5,7 librerías independientes por cada 100.000 habitantes la ratio en la región.

En cuanto a las medidas de apoyo, ha destacado un acuerdo marco para la compra de libros dotado con 10 millones de euros, que se canaliza a través de librerías de barrio, así como ayudas a la modernización que han beneficiado a 334 establecimientos. Asimismo, ha indicado que se han destinado 400.000 euros a más de 400 proyectos editoriales.

"¿Es un plan ambicioso? Claro que es un plan ambicioso", ha defendido González, que ha reconocido que le gustaría contar con más presupuesto, pero ha insistido en que "con el presupuesto que hay se ha avanzado mucho". "Yo creo que debemos felicitarnos porque Madrid es una comunidad lectora", ha concluido.