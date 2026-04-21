Más Madrid plantea un IBI progresivo con más carga a propietarios de más de cuatro casas, a viviendas de lujo y a fondos

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; la ministra de Sanidad, Mónica García y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, aplauden durante la verbena de Más Madrid 2025 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha presentado este martes una batería de medidas centradas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de volverlo "progresivo" y tratar de atajar la crisis de vivienda.

Se trata de una Proposición de Ley registrada en el Congreso que tiene tres ejes: por un lado aumentar el IBI según el valor catastral del inmueble --con énfasis en el 10% más caro--, incrementarlo para aquellos que tengan más de cinco viviendas en la misma ciudad y subirlo a los fondos de inversión, sociedades y empresas.

Así lo han planteado en declaraciones a los medios de comunicación la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.

Maestre ha apuntado que Más Madrid mira a ciudades progresistas como Nueva York, cuyo alcalde Zohran Mamdani acaba de aplicar una subida de impuestos inmobiliarios a los más ricos, donde se aborda la crisis de la vivienda con la mirada puesta en "hacerle la vida más fácil a las familias trabajadoras y un poco más difícil a lo que tienen más".

Su iniciativa busca que los municipios puedan aplicar el "principio básico de la justicia fiscal, que es que quien más tiene, pague más, quien más tiene contribuya más al bienestar del conjunto".

"Garantizar a cada familia de esta ciudad tener un techo digno sobre su cabeza, cosa que ahora evidentemente no se está garantizando", ha asegurado.

DETALLE DE LAS MEDIDAS PLANTEADAS

Maestre han explicado que cada "pata" de su propuesta trata de responder a un eje de la problemática. El primero es intentar evitar la "acaparación" con un aumento tributario

Para ello, plantean que los consistorios puedan subir las impuestos a quienes tienen más de cuatro viviendas en la misma ciudad, lo que considera la formación que evidencia que no son "para vivir, sino para acapar y para especular".

El segundo eje es gravar "de forma clara las viviendas de lujo", con una propuesta que plantea mantener esta tasa al 90% de los recibos de la capital, pero incrementárselo al 10%, con mayor énfasis al 1%. Estiman que con ello podrían recaudarse 100 millones de euros más y destinarlos a servicios que "necesita la gente corriente".

La tercera línea de trabajo sería la que afecta a los fondos de inversión o a aquellos que tributan sus viviendas a través de "empresas interpuestas". "Hay que acabar con esa ficción de que las empresas son las que tienen las casas, son las personas. Las viviendas son para vivir y por lo tanto queremos subirle los impuestos a esa ficción que permite pagar menos impuestos", ha trasladado.

"El objetivo es claro, pinchar la burbuja inmobiliaria, pinchar la rentabilidad de la vivienda como un activo, devolver la vivienda al lugar del que nunca tuvo que salir, que es un derecho fundamental, y trabajar para que las grandes mayorías en esta ciudad vivan mejor", ha insistido Maestre.

UNA INICIATIVA EN TODOS LOS NIVELES DEL ESTADO

Por su parte, Bergerot ha indicado que el acaparamiento de inmuebles incide "directamente" en la subida del precio de las casas y en que los inquilinos tengan "vidas peores". "Normalmente la mayoría, además, de esos inquilinos son trabajadores que se matan a currar para hacer más ricos a los que lo tienen todo", ha lanzado.

Ha explicado que esta iniciativa en el Congreso forma parte de la ofensiva en pos de atajar la crisis de vivienda por parte de la formación regionalista. Además de en el Cámara Baja también se presentará en forma de moción en todos los ayuntamientos de la región para que los partidos se tengan que "retratar".

"Si están a favor precisamente de facilitarle la vida a la gente trabajadora, a las familias madrileñas, o quieren seguir del lado de los especuladores", ha presentado Bergerot como opciones ante esta iniciativa de Más Madrid.

Por último, al ser preguntadas por si han acordado ya esta propuesta con su socio de coalición (PSOE) y con la mayoría de la investidura necesaria para sacarlo adelante --que pasa por el 'sí' de Junts--, han afirmado que en este momento empezarán "las conversaciones".

"Pero si todo el mundo está de acuerdo en que la vivienda es un problema y lo es porque una gente tiene mucha y mucha gente tiene poca, pues esta es una fantástica forma de empezar a ponerle límite a eso", ha defendido Rita Maestre.