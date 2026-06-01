Más Madrid plantea que el Pleno de Cibeles avale la Llave de Oro y la Medalla de Visitante Ilustre

Archivo - Sesión extraordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 23 de diciembre de 2024 en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha registrado enmiendas al proyecto de Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid para modificar los artículos relativos a la Llave de Oro y a la Medalla de Visitante Ilustre para que tengan que ser acordadas previamente por los grupos en el Pleno de Cibeles.

Así lo ha trasladado Maestre en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha señalado que estas distinciones "no pueden ser una potestad exclusiva" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y que deben decidirse en el Pleno, "que es el órgano que representa a toda la ciudadanía de Madrid".

En concreto, Más Madrid propone impedir la entrega de estos reconocimientos a jefes de Estado cuyo régimen político o acciones personales hayan sido objeto de condena o sanción por parte de la Organización de las Naciones Unidas o del Tribunal Penal Internacional por violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. "No podemos colmar de honores a genocidas ni tampoco a quienes pisotean los derechos humanos", ha afirmado Rita Maestre.

También quedarían excluidos los jefes de Estado de países incursos en actos de agresión armada no amparada en la Carta de Naciones Unidas o de anexión ilegal de territorios de terceros Estados soberanos, así como quienes hayan realizado declaraciones, actos oficiales o políticas activas contra los derechos humanos, los principios democráticos, el pluralismo político o la igualdad de derechos reconocidos por la Constitución.

Igualmente, ha subrayado que estas causas "no solo impiden conceder los honores, también sirven para retirarlos". Por este motivo, indica, debería retirarse la distinción a quien "cae en alguno de estos supuestos". "Sin más, nadie tiene carta blanca para siempre", ha remarcado.

"Madrid es una ciudad abierta y generosa, pero esa generosidad tiene un límite, y es la dignidad. El Ayuntamiento de Madrid no puede convertirse en un escaparate para quienes vulneran los derechos humanos. Por eso presentamos estas enmiendas al reglamento de protocolo, porque queremos acabar con la arbitrariedad", ha concluido Maestre.